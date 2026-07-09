ICC हॉल ऑफ फेम में सौरव गांगुली का नाम आने पर क्या बोले सचिन तेंदुलकर-युवराज? दादा के जवाब ने दिल जीता
भारत के दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली को उनके 54वें जन्मदिन पर एक शानदार तोहफा मिला। पूर्व कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बुधवार को उनके 54वें जन्मदिन पर एक शानदार तोहफा मिला जब एडिनबर्ग में हुई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की सालाना बैठक में लिए गए फैसले के बाद वह आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले नवीनतम भारतीय क्रिकेटर बन गए। इसके साथ ही वह ये प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करने 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने बधाई दी है। दादा ने भी अपने पूर्व साथी के कमेंट का दिल जीतने वाला जवाब दिया है। पूर्व बल्लेबाज गांगुली ने नवंबर 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
सचिन-गांगुली का पोस्ट
बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दुनिया भर से मिली शुभकामनाओं के बीच अपना जन्मदिन मनाया। सचिन तेंदुलकर ने गांगुली को ये सम्मान मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''14 साल की उम्र से एक दूसरे को जानने के बाद अब ज्यादा सरप्राइज बचा नहीं है। ये भी नहीं था। बधाई हो सौरव गांगुली। आपको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में देखकर काफी खुश हूं।'' सचिन के कमेंट का जवाब देते हुए दादा ने लिखा, ''धन्यवाद चैंपियन, आपके साथ लिस्ट में शामिल होना सबसे बड़ी पेशेवर संतुष्टि है।"
युवराज सिंह ने किया कमेंट
भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी अपने पूर्व कप्तान को बधाई दी। गांगुली की कप्तानी में ही युवराज सिंह का इंटरनेशनल क्रिकेटर करियर ऊपर उठा था। युवराज ने एक्स पर लिखा, ''दादा ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए आपको बधाई। यह सम्मान आपको पूरी तरह से मिलना चाहिए था। आपने सिर्फ टीम नहीं बनाई, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के क्रिकेटर्स में विश्वास जगाया। आपकी कप्तानी में खेलने और जीवन भर याद रहने वाली यादें बनाने के लिए मैं आपका आभारी हूं। एक बार फिर आपको बहुत-बहुत बधाई।''
पूर्व कप्तान ने इस सम्मान के लिए आईसीसी का आभार जताते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्था के चेयरमैन जय शाह को धन्यवाद दिया। सौरव गांगुली ने 'एक्स' पर लिखा, ''मुझे हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए आईसीसी और चेयरमैन जय शाह का धन्यवाद... यह बहुत बड़ा सम्मान है... हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10 भारतीयों में से एक बनना... कुछ महान नामों का हिस्सा बनना अद्भुत है।'' आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल अन्य भारतीय बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड़, डायना इडुलजी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड और महेंद्र सिंह धोनी हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी