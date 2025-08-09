Sachin Tendulkar vs Joe Root statistical comparison after 158 test matches This will surprise you सचिन तेंदुलकर vs जो रूट; 158 टेस्ट मैचों के बाद कौन किससे आगे? हैरान कर देंगे आंकड़े, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sachin Tendulkar vs Joe Root statistical comparison after 158 test matches This will surprise you

सचिन तेंदुलकर vs जो रूट; 158 टेस्ट मैचों के बाद कौन किससे आगे? हैरान कर देंगे आंकड़े

सचिन तेंदुलकर वर्सेस जो रूट के आंकड़ों में 158 टेस्ट मैचों के बाद कई अंतर देखने को मिले। रूट ने कई मामलों में सचिन को पछाड़ा, मगर औसत के मामले में वह अभी तक ‘क्रिकेट के भगवान’ को नहीं पछाड़ पाए हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 07:10 AM
share Share
Follow Us on
सचिन तेंदुलकर vs जो रूट; 158 टेस्ट मैचों के बाद कौन किससे आगे? हैरान कर देंगे आंकड़े

जो रूट…यह वो नाम है जो इस समय सचिन तेंदुलकर का टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रबल दावेदार है। हाल ही में संपन्न हुई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी रूट ने अपने बल्ले से खूब तबाही मचाई। सीरीज में तीन शतक जड़ वह 537 रनों के साथ तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रिकी पोंटिंग, जैक कैलिस और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों को पछाड़ा। रूट के आगे अब सिर्फ 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर ही हैं।

ये भी पढ़ें:NZ ने मचाई खलबली, 39 साल बाद हिलाई रिकॉर्ड बुक; ऐसा करने वाली बनी तीसरी टीम

सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में कुल 15921 रन बनाए हैं, वहीं जो रूट 13543 रनों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। दोनों के बीच अब सिर्फ 2378 रनों का अंतर रह गया है। रूट ने अभी तक अपने टेस्ट करियर में 158 टेस्ट खेले हैं, वहीं सचिन ने पूरे 200 खेले थे।

तो आईए ऐसे में एक नजर डालते हैं 158 टेस्ट मैचों के बाद सचिन तेंदुलकर और जो रूट के आंकड़े कैसे दिखते हैं।

जो रूट ने खेली ज्यादा पारियां

158 टेस्ट मैचों में सचिन तेंदुलकर को जहां 259 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, वहीं जो रूट अभी तक 288 पारियों में बैटिंग कर चुके हैं। रूट ने इस दौरान सचिन से 29 पारियां ज्यादा खेली है।

ये भी पढ़ें:आयरलैंड ने पाकिस्तान को किया सन्न, मैच के साथ सीरीज भी की अपने नाम

जो रूट के सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन

जो रूट ने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा पारियां खेली है तो 158 टेस्ट मैचों के बाद उनके रन भी मास्टर ब्लास्टर से ज्याद है। सचिन ने 158 टेस्ट मैचों के बाद जहां 12,702 रन बनाए थे, वहीं जो रूट अभी तक 13,543 रन बना चुके हैं।

जो रूट के नाम सचिन तेंदुलकर से ज्यादा शतक

सचिन तेंदुलकर के नाम जहां 158 टेस्ट मैचों में 42 शतक थे, वहीं जो रूट अभी तक इतने ही मैचों में 66 शतक जड़ चुके हैं। हालांकि अर्धशतकों के मामले में रूट काफी पीछे हैं। तेंदुलकर ने इस दौरान 52 अर्धशतक जड़े थे तो रूट ने अभी तक 39 बार ही ऐसा किया है।

औसत के मामले में सचिन तेंदुलकर को नहीं पछाड़ पाए जो रूट

जो रूट बाकी चीजों में तो सचिन तेंदुलकर से आगे हैं, मगर वह औसत के मामले में उन्हें नहीं पछाड़ पाए। 158 टेस्ट के बाद सचिन तेंदुलकर का औसत 54.75 का था, जबकि जो रूट का फिलहाल 51.29 का है।

Sachin Tendulkar Joe Root
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |