Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'फेल होना ठीक, लेकिन चीटिंग नहीं', सचिन तेंदुलकर ने छात्रों के नीट आंदोलन पर दिया बयान

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने नीट आंदोलन पर बयान जारी करते हुए कहा कि युवाओं का हौसला बनाए रखने की जिम्मेदारी समाज की है।

सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि युवा को प्रोत्साहित महसूस हो और उन्हें यह एहसास कराए कि उनका भविष्य सुरक्षित और महत्वपूर्ण है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन के बीच चल रहे विरोध प्रदर्शन हाल के दिनों में हिंसक हो गए, जिसमें छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई है और दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। सचिन तेंदुलकर ने एक पारदर्शी और मेरिट आधारित व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रों को कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी मेहनत बेकार चली गई।

ये भी पढ़ें:6 हार के बाद मिली पहली जीत पर क्या बोले श्रेयस अय्यर, किस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई?

सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उनके प्रोफेसर पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया था कि फेल होना ठीक है, लेकिन चीटिंग कभी नहीं। उन्होंने समाज से अपील की कि हमें योग्यता-आधारित संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, जहां मेहनत और ईमानदारी को पुरस्कृत किया जाए, ताकि आज के निराश छात्रों को कभी यह महसूस न हो कि उनकी मेहनत बेकार चली गई है।

सचिन तेंदुलकर का बयान

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, ‘’मेरे पिता एक प्रोफेसर थे। वे कई युवा छात्रों के मेंटॉर और मार्गदर्शक रहे। उन्होंने मुझे शुरुआत से ही एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया था, "असफलता ठीक है, लेकिन बेईमानी नहीं। कभी शॉर्टकट मत लो।" समाज में वयस्कों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम संस्कृति को आकार दें। ऐसा समाज जो मेहनत के बजाय केवल परिणामों को प्राथमिकता देता है, वह योग्यता आधारित व्यवस्था (मेरिटोक्रेसी) के बजाय शॉर्टकट को बढ़ावा देगा। आज जब छात्रों को लगता है कि उनकी कड़ी मेहनत का उन्हें उचित परिणाम नहीं मिला, तो उनकी निराशा समझ में आती है।''

उन्होंने आगे लिखा, ‘’आज जब छात्र यह महसूस करते हैं कि उनकी मेहनत का इनाम नहीं मिला, तो यह बात समझी जा सकती है। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि उन्हें दोबारा ऐसा महसूस न हो।''

तेंदुलकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसका कोई समाधान जरूर निकलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसमें ईमानदारी को महत्व मिले और योग्यता (मेरिट) की जीत हो। उन्होंने कहा, ''एक समाज के रूप में हम सभी (माता-पिता, शिक्षक, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल और प्रशासक) की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम सभी की अलग-अलग भूमिकाएं हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे युवा प्रोत्साहित और ऊर्जावान बने रहें। ''

तेंदुलकर ने कहा, ''हमें ऐसी संस्कृति बनानी होगी, जहां मेहनत को सम्मान मिले, ईमानदारी को प्रोत्साहित किया जाए और योग्यता की जीत हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर ऐसे समाधान खोज लेंगे, जो हमारे बच्चों के भविष्य को मजबूत करें और उनकी आकांक्षाओं की रक्षा करें। ''

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 38 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड,बने नंबर-1

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्र 20 जून से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्नपत्र लीक से प्रभावित छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने नीट परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच बृहस्पतिवार को छात्रों से 'धैर्य बनाए रखने' और देश की संस्थाओं और शासन व्यवस्था पर भरोसा रखने का आग्रह किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
NEET dharmendra pradhan Sachin Tendulkar
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।