'सचिन तेंदुलकर को लगा कि मैं ऐसा करूंगा', अजिंक्य रहाणे ने किया हैरतअंगेज खुलासा
अजिंक्य रहाणे ने पिछले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। रहाणे की रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर से बात हुई थी। 38 वर्षीय बल्लेबाज ने अपने करियर में 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 खेले।
अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 195 मैचों में 8 हजार से ज्यादा रन बनाए। वह लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर थे। उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 2023 में खिलाफ था। रहाणे ने इस साल आईपीएल के दौरान भी कहा था कि उन्होंने वापसी की उम्मीद छोड़ी नहीं है। 38 वर्षीय रहाणे ने अब हैरतअंगेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला कॉल महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का आया था। सचिन उनके रिटारयमेंट के फैसले से हैरान थे। रहाणे ने यह भी बताया कि उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने मैसेज किए। रहाणे के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि 2021 का आस्ट्रेलिया दौरा थी। तब नियमित कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रहाणे अगुवाई वाली टीम ने आस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से हराया था।
‘सचिन तेंदुलकर को लगा कि मैं ऐसा करूंगा’
रहाणे ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ''पहला कॉल सचिन पाजी का आया। पाजी बोले कि उन्हें लगा कि मैं और लंबे समय तक खेलूंगा। मैंने उनसे कहा कि मैं इसे और लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि मैं बिना किसी पछतावे के रिटायर हो रहा। इरफान पठान ने भी कॉल किया। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने मुझे मैसेज किए। मैंने सभी से एक ही बात कही। मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मैंने खेल को अपना सब कुछ दिया।'' रहाणे ने 30 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके रिटायरमेंट की घोषणा की थी। वह वीडियो में काफी इमोशनल थे और अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। रहाणे ने खुलासा किया कि वह वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद फूट-फूटकर रोए थे।
'मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिकॉर्डिंग के दौरान…'
अनुभवी बल्लेबाज ने कहा, ''वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं बहुत रोया। मैं अपने परिवार के साथ रिटायरमेंट पर बात करते हुए इमोशनल था। हालांकि, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिकॉर्डिंग के दौरान मुझ पर इसका इतना असर होगा। दरअसल, यह हकीकत का एहसास था कि मैं अब वह काम नहीं कर पाऊंगा जिसे मैं सालों से पसंद करता था। यह बात पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान जहन में रही।'' बता दें कि रहाणे ने भले ही इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले लिया लेकिन वह प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। वह यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) 2026 में एम्सटर्डम फ्लेम्स टीम की ओर से एक्शन में होंगे। ईटीपीएल का पहला सीजन 26 अगस्त से 20 सितंबर तक आयरलैंड के डबलिन और नीदरलैंड के 'द हेग' में आयोजित होगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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