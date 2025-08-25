Sachin Tendulkar Tells If He was not a cricketer what profession would have chosen asked user Abhi Aadhar bhi bheju kya अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर नहीं बनते तो क्या करते? एक यूजर से बोले- अभी आधार कार्ड भेजू क्या, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sachin Tendulkar Tells If He was not a cricketer what profession would have chosen asked user Abhi Aadhar bhi bheju kya

अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर नहीं बनते तो क्या करते? एक यूजर से बोले- अभी आधार कार्ड भेजू क्या

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सचिन तेंदुलकर ने बताया कि अगर वह क्रिकेटर नहीं बनते तो क्या करते? उनसे एक यूजर ने इस बारे में सवाल पूछा था। वहीं, सचिन ने एक अन्य यूजर से कहा कि अभी आधार कार्ड भेजू क्या?

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 08:15 PM
सचिन तेंदुलकर का शुमार महानतम क्रिकेटरों में होता है। उन्होंने अपने 24 साल के इंटरननेशनल करियर में रिकॉर्ड्स का अंबार लगाया। वह ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन (34357) बनाने वाले बल्कि सर्वाधिक सेंचुरी (100) लगाने वाले प्लेयर हैं। हालांकि, सचिन अगर क्रिकेटर नहीं बनते तो क्या करते? यह सवाल अनके लोगों के मन में आता है। वहीं, जब सचिन से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्लियर जवाब दिया। वह खेल की दुनिया में ही जाना पसंद करते।

दरअसल, सचिन से सोमवार को रेडिट पर कई फैंस ने तरह-तरह के सवाल पूछे, जिनका महान बल्लेबाज ने बेबाकी से जवाब दिया। एक यूजर ने सवाल किया, ''अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर नहीं होते तो वह कौन-सा प्रोफेशन चुनते?'' सचिन ने इसपर कहा, ''टेनिस प्लेयर।'' बता दें कि सचिन को टेनिस काफी पसंद है। वह टेनिस मुकाबले देखने के लिए जाते हैं। सचिन ने एक अन्य यूजर को बेहद दिलचस्प दिया, जिसने रेडिट पर होने का सबूत मांगा था।

यूजर ने कहा, ''सच में सचिन तेंदुलकर हैं क्या? कृप्या वेरिविकेशन के लिए एक वॉयस नोट शेयर करें।'' महान बल्लेबाज ने वॉयस नोट तो शेयर नहीं किया लेकिन उन्होंने रेडिट पर अपनी सवाल-जवाब सेशन वाली तस्वीर साझा की। उन्होंने तस्वीरे का साथ लिखा, ''अभी आधार कार्ड भी भेजू क्या?'' सचिन ने 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। उन्होंने भारतीय टीम के लिए आखिरी मैच साल 2013 में खेला था।

सचिन से एक सवाल यह भी पूछा गया कि आपकी पीढ़ी के कई क्रिकेटरों ने कहा कि आपके समय में बल्लेबाजी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी और अगर आप मौजूदा परिस्थितियों में खेलते तो और भी ज्यादा सफल होते? क्या आप इस बात से सहमत हैं, आप अलग-अलग दौर के बीच अंतर को कैसे देखते हैं? सचिन ने कहा, ''हर पीढ़ी अलग होती है और उसकी अपनी चुनौतियां होती हैं। खेल विकसित हुआ है, नियम बदले हैं और इसलिए हम अलग-अलग युगों की तुलना नहीं कर सकते।''