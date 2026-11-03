मुझे ऐसा करने की आजादी नहीं थी, सचिन तेंदुलकर का कप्तानी पर हैरतअंगेज खुलासा; दो पसंदीदा कप्तानों के नाम बताए
सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 98 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की। उन्होंने 25 टेस्ट और 73 वनडे में कमान संभाली। सचिन ने बतौर कप्तान अपने कार्यकाल को लेकर अब खुलकर बात की है।
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करने के समय के बारे में हैरतअंगेज खुलासा किया है। सचिन ने बताया कि उन्हें टीम में अपनी पसंद के खिलाड़ी चुनने की आजादी नहीं दी जाती थी। उन्होंने कहा कि तब भारतीय क्रिकेट अपने सबसे कठिन वक्त का सामना कर रहा था। सचिन ने अपने कार्यकाल के आखिर में भारतीय क्रिकेट में आई मैच फिक्सिंग की घटना की ओर इशारा किया। उन्होंने अपने दो पसंदीदा कप्तानों के नाम भी बताए, जिनके अंडर वह खेले। सचिन ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और एमएस धोनी का नाम लिया।
'मुझे टीम चुनने की आजादी नहीं थी'
दरअसल, सचिन से रेडिट पर एक सवाल-जवाब सेशन के दौरान पूछा गया कि भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी करने का आपका अनुभव कैसा रहा और आपके लिए इस रोल में ढलना कितना मुश्किल था? एक कप्तान के तौर पर आप टेम्बा बावुमा को कैसे रेट करेंगे, खासकर टेस्ट क्रिकेट में? साथ ही बताएं कि आपका पसंदीदा कप्तान कौन था जिसके अंडर खेले? सचिन ने जवाब में कहा, ''कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। हालांकि, मुझे हमेशा पूरी तरह से अपनी पसंद की टीम चुनने की आजादी नहीं थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) 1990 के दशक की तुलना में कहीं ज्यादा पेशेवर संगठन है। उस समय भारतीय क्रिकेट ने भी एक बहुत बुरे दौर का सामना किया था।''
'मैं टेम्बा बावुमा के जज्बे की...'
टेम्बा बावुमा की अगुवाई में साउथ अफ्रीका ने पिछले साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। साउथ अफ्रीका ने हाल ही में घर पर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात दी। सचिन ने कहा, ''मैं टेम्बा बावुमा के जज्बे की दिल से सराहना करता हूं। उन्होंने आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व किया है और साउथ अफ्रीकी क्रिकेट को कुछ शानदार उपलब्धियां दिलाई हैं। साउथ अफ्रीका का आईसीसी खिताब जीतना वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है।''महान बल्लेबाज ने आगे कहा, ''जहां तक मेरे पसंदीदा कप्तान की बात है तो सौरव गांगुली और एमएस धोनी मेरी लिस्ट में निश्चित रूप से सबसे ऊपर होंगे।''
सचिन ने कब की भारत की कप्तानी?
गौरतलब है कि सचिन ने 1996-1997 और 1999-2000 में दो अलग-अलग मौकों पर भारत की कप्तानी की। उन्होंने 25 टेस्ट मैचों में कमान संभाली, जिसमें से भारत ने सिर्फ चार मैच जीते और 9 में हार का सामना किया। 12 मैच ड्रॉ रहे। सचिन के नेतृत्व में भारत ने 73 वनडे मैं खेले, जिसमें टीम 23 जीते और 43 गंवाए। सचिन को कप्तानी की पहले कार्यकाल में अचानक हटा दिया गया था क्योंकि मोहम्मद अजहरुद्दीन को फिर से कमान सौंपी गई। उन्होंने 1999 वर्ल्ड कप तक कमान संभाली। वर्ल्ड कप टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सचिन को फिर कप्तानी मिली। सचिन जब हटे तो गांगुली को टीम की बागडोर मिली, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हुआ।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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