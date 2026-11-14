'वीरू को अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा', सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली ने यंग टीम इंडिया को दी जीत की बधाई
भारतीय टीम के दिग्गजों ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को बधाई दी है। गांगुली ने कहा है कि वीरेंद्र सहवाग को अपने बेटे आर्यवीर पर गर्व होगा।
पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान सहित कई पूर्व क्रिकेटरों ने शनिवार को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर एक विकेट की रोमांचक जीत दर्ज करने वाली भारतीय अंडर-19 टीम को बधाई दी। भारत ने 338 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को एक विकेट से हराया। मोहित उल्वा ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत की जीत सुनिश्चित की। इसके साथ ही भारत ने रिकॉर्ड नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।
सचिन-गांगुली ने दी बधाई
आर्यवीर को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी युवा बल्लेबाजों के निरंतर अच्छे प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने लिखा, ''भारतीय अंडर-19 टीम को बहुत-बहुत बधाई। शानदार प्रदर्शन। युवा सहवाग ने पूरे टूर्नामेंट में क्या कमाल किया। टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। वीरू को अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा। ‘’
भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ''टीम गेम में हर खिलाड़ी, हर योगदान और हर पल मायने रखता है। भारत ने आज इसे बहुत खूबसूरती से दिखाया। U19 एशिया कप जीतने पर हमारे युवा चैंपियंस को बहुत-बहुत बधाई।''
भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में
भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा, ''पाकिस्तान के खिलाफ हमारे अंडर-19 लड़कों की क्या शानदार जीत रही। उन्होंने असली संघर्ष करने का जज्बा दिखाया। यह देखकर बहुत अच्छा लगा।''
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">What a win by our u19 boys vs Pakistan.
Showed the real fighting character.
Brilliant to see 👏</p>— Irfan Pathan (@IrfanPathan) <a href="https://x.com/IrfanPathan/status/2121602832269033580?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2026</a></blockquote>
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पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा कि इस जीत ने साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा, ''एशिया कप में इन युवा खिलाड़ियों की शानदार जीत। एक बार फिर भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। फाइनल में जिस स्थिति से उन्होंने जीत हासिल की, वो उनके धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प, संघर्ष करने की भावना और हमारी खेल संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। '' उन्होंने कहा, ''भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है और ऐसा लगता है कि हम दबाव में और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ‘’
सहवाग के बेटे आर्यवीर ने फाइनल में 58 रन बनाए। इस प्रदर्शन से खुश सहवाग ने पूरी टीम के जुझारूपन की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ''क्या मुकाबला था। क्या शानदार अंत हुआ। 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए जबर्दस्त हौसले की जरूरत होती है। ''
उन्होंने लिखा, ''लक्ष्य रायचंदानी के 80 रन, आर्यवीर के 58 रन और फिर जब हमें चमत्कार की जरूरत थी, तब मनल चौहान और मोहित उल्वा का कमाल। यह अविश्वसनीय जीत है। इन युवा चैंपियनों पर गर्व है। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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