सचिन तेंदुलकर ने पब्लिक किया अपना 49 साल पुराना बल्ला, आप भी देखें 'खास तस्वीर'
सचिन तेंदलुकर ने अपनी बचपन की फोटो के साथ 49 साल पुराने बैट की तस्वीर साझा की है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग सचिन की पोस्ट पर तरह- तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदलुकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन स्वयं से जुड़ी चीजें कम ही बार साझा करते हैं। हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने रविवार को अपने 49 साल पुराने बल्ले की यादों को ताजा किया है।
अपने एक्स हैंडल पर सचिन ने दो तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर उनके बचपन की है, जिसमें वे बल्लेबाजी करने की पोजीशन में बल्ले को पकड़े हुए हैं। उसी पोज को सचिन तेंदुलकर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीर में रीक्रिएट किया है। उन्होंने उसी तरीके का पोज अपनी नई तस्वीर में दिया है, लेकिन इन दोनों तस्वीरों में फोटो पोज के अलावा एक जो चीज कॉमन है वह है-'बल्ला।'
49 साल पुराने बल्ले को किया रिवील
सचिन तेंदुलकर ने अपने 49 साल पुराने बल्ले को रिवील किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पुराने बल्ले के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए बेहद दिलचप्स कैप्शन दिया है। गॉड ऑफ क्रिकेट ने कैप्शन में लिखा है- "यह 49 साल बाद भी मेरे साथ है।" उन्होंने इस कैप्शन के साथ हार्ट का इमोटिकॉन्स भी साझा किया है, जिससे जाहिर होता है कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले इस क्रिकेटिंग ग्रेट्स को अपने बल्ले से कितनी मोहब्बत है। तेंदलुकर के इस बल्ले को उनके चाहने वाले देख रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ज्यादातर लोग सचिन की पोस्ट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनसी जुड़ी यादों को साझा कर रहे हैं।
सचिन तेंदलुकर के करियर पर एक नजर डालिए
सचिन तेंदुलकर के करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 200 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 15921 रन बनाए। उन्होंने अपने करियर में कुल 463 वनडे इंटरनेशनल खेले, जिसमें 18426 रन बनाए। सचिन तेंदलुकर ने अपने करियर में एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेला जिसमें 10 रन बनाए। उन्होंने आईपीएल में 78 मैच खेले, जिसमें 119 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 2334 रन बनाए। सचिन तेंदलुकर ने अपने टेस्ट करियर में 46 और वनडे में 154 विकेट हासिल किए। यानी उनके इंटरनेशनल विकेटों की संख्या 200 है। उन्होंने अपना डेब्यू 1989 में किया था और आखिरी मैच साल 2013 में खेला था। अपने करियर में सचिन तेंदुलकर के बल्ले से 100 अंतरराष्ट्रीय शतक निकले जोकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन ने टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक लगाए। उनके करियर में अर्धशतकों की संख्या भी काफी रही। तेंदलुकर के बल्ले से टेस्ट में 68 और वनडे में 96 अर्धशतक निकले। वे वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। सचिन के बल्ले से टेस्ट में 6 और वनडे में 1 यानी कुल मिलाकर 7 दोहरे शतक निकले।
क्यों खास है सचिन के लिए ये बल्ला?
बेशक सचिन तेंदलुकर आज दुनिया के महान क्रिकेटरों में गिने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी पहली मरतबा जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो उनके पास कोई प्रोफेशनल बल्ला नहीं था, बल्कि एक छोटा सा कपड़ा धोने की थापी जैसा बल्ला था, जो तस्वीर में दिख रहा है। वहां से कड़ी मेहनत करके सचिन ने हर क्षण- हर पल खुद को संवारा और अपने पेशे के शीर्ष पर रहे। सचिन के लिए यह बल्ला खास है, क्योंकि उनका सफर इन्हीं सब अभावों से शुरू हुआ।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।