न्यूजीलैंड में कैसे बनेंगे रन? सचिन तेंदुलकर ने बताया कामयाब होना का 'सीक्रेट फॉर्मूला'
सचिन तेंदुलकर ने बताया है कि न्यूजीलैंड में बल्लेबाजी करने की सही टेक्निक क्या है और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा। न्यूजीलैंड की परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियां कही जाती हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी 4 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो गई है। इस सीरीज के बाद दोनों देश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ेंगे, जो कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इससे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बताया है कि न्यूजीलैंड में बल्लेबाजों को कैसे सफलता मिल सकती है। एक तरह से सचिन ने सीक्रेट फॉर्मूला बताया है, जिससे बल्लेबाजों को कामयाबी न्यूजीलैंड के दौरे पर मिल सकती है। न्यूजीलैंड की परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए सबसे कठिन परिस्थितियां मानी जाती हैं। इनमें कैसे सफल होना है? इसके बारे में सचिन ने अपनी राय दी है।
इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड में बैटिंग की चुनौतियों के बारे में कहा कि सब्र, टेक्निक और हालात के हिसाब से ढलने की अहमियत ही आपको यहां सफलता दिलाएगी। इसके अलावा उन्होंने टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के तरीके में अंतर भी समझाया। रेडिट पर आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट में SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में से न्यूजीलैंड को बल्लेबाजों के लिए सबसे मुश्किल देशों में से एक क्यों माना जाता है और वहां सफल होने के लिए बैट्समैन को क्या बदलाव करने चाहिए?
सचिन ने कंडीशन्स के बारे में बताते हुए कहा, "न्यूजीलैंड में, ठंडा तापमान पिच को फ्रेश रखता है और अगर पिच पर काफी घास है, तो गेंदबाज़ों के लिए अच्छा दिन हो सकता है, खासकर सीधी सीम के साथ। हवा भी तेज़ गेंदबाज़ों के लिए फायदेमंद होती है।” इसके बाद सचिन ने बल्लेबाजों को सलाह दी कि उन्हें गेंद के नजदीक रहना चाहिए और शरीर के करीब खेलना चाहिए। उन्होंने कहा, “एक बल्लेबाज के तौर पर, आपको बॉल को अपने शरीर के पास रखना होता है, देर से खेलना होता है और अपने फ्रंट-फुट डिफेंस पर भरोसा करना होता है। तेजी से हिट करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सब्र रखना और सही स्कोरिंग मौकों का इंतजार करना जरूरी है।”
एक और सवाल में तेंदुलकर से विदेशी दौरों पर खेलने के अलग-अलग हालात में ढलने की चुनौतियों के बारे में पूछा गया, खासकर ODI और टेस्ट क्रिकेट को लेकर, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, "टेस्ट क्रिकेट में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने दिमाग में सब कुछ धीमा कर दें और ODI की तुलना में लाइन और लेंथ का ज्यादा ध्यान रखना शुरू करें। ODI में आपको थर्ड मैन को गेंद खेलने और नॉन-स्ट्राइकर एंड पर जाने की आज़ादी होती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, आप पवेलियन वापस जा सकते हैं।”
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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