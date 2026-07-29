सचिन तेंदुलकर ने कोच रमाकांत आचरेकर को याद किया, गुरु पूर्णिमा पर पोस्ट की तस्वीरें
सचिन तेंदुलकर ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं।
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने गुरू पूर्णिमा के अवसर पर अपने बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर को याद करते हुए कहा कि उस व्यक्ति को हमेशा 'एक और धन्यवाद' कहना बाकी लगता है, जिन्होंने उन्हें एक क्रिकेटर और इंसान के तौर पर तराशने में अहम भूमिका निभाई थी। आचरेकर के जीवित रहते तेंदुलकर इस दिन हर साल उनके घर जाकर आशीर्वाद लेते थे । उन्होंने इस परंपरा को जारी रखते हुए सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें श्रृद्धांजलि दी है ।
सचिन तेंदुलकर ने शेयर की तस्वीरें
उन्होंने 'एक्स' पर लिखा ,'' आज यहां खड़े होकर कुछ अहसास हुआ। चाहे कितने भी साल बीत जायें, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि एक और धन्यवाद कहना बाकी रह गया। मुझ पर विश्वास करने, मेरा मार्गदर्शन करने और मुझे वह इंसान बनाने के लिये धन्यवाद जो आज मैं हूं । गुरूपूर्णिमा की शुभकामनायें, आचरेकर सर।''
भारतीय क्रिकेट के सबसे मशहूर कोच में से एक आचरेकर ने कम उम्र में ही तेंदुलकर की असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया था और उन्हें निखारने में अहम भूमिका निभाई थी। तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और सौ अंतरराष्ट्रीय शतक भी जड़े।
सचिन ने छात्रों का किया था सपोर्ट
इससे पहले क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश साझा करते हुए कहा था कि ईमानदारी को प्रोत्साहन के साथ ही मेहनत को सम्मान मिलना और योग्यता की जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। तेंदुलकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा संदेश में लिखा , "उनके पिता एक प्रोफेसर थे और उन्होंने अनेक छात्रों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बचपन में उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी थी कि “असफल होना स्वीकार्य है, लेकिन धोखा देना नहीं। कभी शॉर्टकट मत अपनाओ।”
उन्होंने कहा कि समाज के रूप में सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसी संस्कृति विकसित की जाये , जिसमें परिणामों से अधिक मेहनत को महत्व मिले। यदि कोई समाज प्रयास के बजाय केवल परिणाम को प्राथमिकता देता है, तो वह योग्यता के बजाय शॉर्टकट का रास्ता अपनाने लगता है। तेंदुलकर ने कहा कि यदि छात्रों को यह महसूस हो रहा है कि उनकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं हुआ है, तो उनकी निराशा समझी जा सकती है। सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में छात्रों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।
तेंदुलकर ने कहा, ''हमें ऐसी संस्कृति बनानी होगी, जहां मेहनत को सम्मान मिले, ईमानदारी को प्रोत्साहित किया जाए और योग्यता की जीत हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर ऐसे समाधान खोज लेंगे, जो हमारे बच्चों के भविष्य को मजबूत करें और उनकी आकांक्षाओं की रक्षा करें। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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