सचिन टॉप-3 से बाहर, जो रूट से आगे विराट कोहली; श्रीकांत की ब्लाइंड रैंकिंग में नंबर-1 कौन?

क्रिस श्रीकांत ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के 10 लीजेंड्री बल्लेबाजों की ब्लाइंड रैंकिंग की है। इस लिस्ट में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को चौथे नंबर पर रखा है। वहीं पोंटिंग-लारा जैसे खिलाड़ी टॉप-5 से बाहर हैं।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर, चीफ सिलेक्टर और मौजूदा एक्सपर्ट क्रिस श्रीकांत ने हाल ही में एक ब्लाइंड रैंकिंग चैलेंज में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें बिना अगला नाम जाने प्लेयर को रैंकिंग देनी थी। इसके लिए उन्हें कुल 10 खिलाड़ियों को अपने हिसाब से रैंकिंग में जोड़ना था। इस चैंलेंज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और वेस्टइंडीज जैसे दिग्गज देशों के प्लेयर्स को चुना गया था जिन्होंने लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में अपनी धाक जमाई। श्रीकांत ने इंस्टाग्राम पर अपनी रैंकिंग शेयर की, जिसमें उन्होंने खेल के कुछ सबसे सफल रन बनाने वालों को कैसे रखा है, इस पर एक दिलचस्प नजर डाली। इस ऑर्डर में कई पूर्व इंटरनेशनल कप्तान और खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हैरानी की बात यह है कि इस रैंकिंग में उन्होंने विराट कोहली को 7वें तो सचिन तेंदुलकर को चौथे पायदान पर रखा है।

डॉन ब्रेडमैनके साथ टॉप-5 में सचिन-गावस्कर श्रीकांत की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बैटर सर डॉन ब्रैडमैन टॉप पर हैं। ब्रैडमैन टेस्ट इतिहास के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने अपना करियर 99.94 के एवरेज और 29 सेंचुरी के साथ खत्म किया। वेस्टइंडीज के लेजेंड सर गारफील्ड सोबर्स दूसरे नंबर पर हैं, जबकि विव रिचर्ड्स तीसरे नंबर पर हैं। सोबर्स ने 57.78 के एवरेज से 8,032 टेस्ट रन बनाए, जबकि रिचर्ड्स ने 50.23 के एवरेज से 8,540 रन बनाए।

सचिन तेंदुलकर चौथे नंबर पर हैं, उनके बाद भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर पांचवें नंबर पर हैं। तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं, जिनके नाम 15,921 रन और 51 सेंचुरी हैं। गावस्कर ने अपना करियर 51.12 के एवरेज से 10,122 रन के साथ खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल आठवें नंबर पर हैं, जबकि उनके हमवतन रिकी पोंटिंग नौवें नंबर पर हैं। चैपल ने 53.86 की औसत से 7,110 टेस्ट रन बनाए, जिसमें 24 शतक शामिल हैं। पोंटिंग ने 51.85 की औसत से 13,378 रन बनाए, जिसमें 41 शतक शामिल हैं।

विराट कोहली-जो रूट भी इस लिस्ट का हिस्सा श्रीकांत की लिस्ट में विराट कोहली सातवें नंबर पर हैं, जबकि ब्रायन लारा उनसे ठीक ऊपर नंबर 6 पर हैं। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से 9,230 रन बनाकर रिटायरमेंट लिया, जिसमें 30 सेंचुरी शामिल हैं। लारा ने अपना टेस्ट करियर 52.89 की एवरेज से 11,953 रन के साथ खत्म किया। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान के नाम टेस्ट इनिंग में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड भी है, उन्होंने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉट आउट 400 रन बनाए थे।

इंग्लैंड के बैटर जो रूट नंबर 10 पर लिस्ट में पूरे हुए। वह 10 नामों में अकेले एक्टिव टेस्ट प्लेयर हैं और लगातार रन बनाकर इस फॉर्मेट में अपनी लेगेसी बनाते रहे हैं। श्रीकांत की रैंकिंग में अलग-अलग दौर के बैटर शामिल हैं, जिनमें से हर एक की टेस्ट क्रिकेट में एक अलग लेगेसी है। प्लेयर्स को दी गई पोजीशन फैंस के बीच इस बात पर बहस करने की काफी गुंजाइश देती हैं कि खेल के सबसे महान टेस्ट बैटर को कैसे रैंक किया जाना चाहिए।