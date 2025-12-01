Cricket Logo
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? सुनील गावस्कर ने बता दिया ODI का महानतम खिलाड़ी

संक्षेप:

विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर के 51 ODI शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पर सुनील गावस्कर ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि कोहली ओडीआई के महानतम खिलाड़ी हैं। ये बात तो रिकी पोंटिंग भी कहते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 08:45 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने रविवार को विराट कोहली को अब तक का सबसे महान एकदिवसीय क्रिकेटर बताया। उन्होंने कहा कि इस भारतीय दिग्गज के शतकों का विश्व रिकॉर्ड इस प्रारूप में उनके बेजोड़ कद को दिखाता है।

कोहली ने रविवार को अपना 52वां एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया जिसमें उन्होंने 120 गेंद पर 135 रन की पारी खेली जिससे भारत ने पहले एकदिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आठ विकेट पर 349 रन बनाए।

गावस्कर ने ‘जियोस्टार’ से कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है। मेरा मतलब है कि यह सिर्फ मैं नहीं सोचता हूं। मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ और उनके खिलाफ खेले हैं वे सभी इस बात से सहमत हैं कि वह एकदिवीय प्रारूप में सबसे महान हैं।’

उन्होंने कहा, ‘देखिए, आपने 52 शतक बनाए हैं। यह आपको बहुत ऊपर ले जाता है, ऐसा कह सकते हैं।’

भारत के पूर्व कप्तान ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने भी कोहली की काबिलियत को माना था।

गावस्कर ने कहा, ‘मैंने अभी सुना कि रिकी पोंटिंग ने कहा कि उन्होंने जिन्हें देखा है उनमें कोहली एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरा मतलब है कि जब कोई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कहता है कि कोहली सबसे अच्छे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहस की गुंजाइश है। हर कोई इस बात से सहमत होगा कि किसी ऑस्ट्रेलियाई से तारीफ मिलना बहुत कम होता है।’

गावस्कर ने कहा कि सचिन तेंदुलकर के 51 एकदिवसीय शतक के लंबे समय के रिकॉर्ड को पार करना कोहली को अलग पहचान दिलाता है।

उन्होंने कहा, ‘आप जानते हैं कि सचिन 51 शतक के साथ शीर्ष पर थे लेकिन जब आप महान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहां खड़े हैं।’

गावस्कर ने दक्षिण अफ्रीका के कोच शुक्री कॉनराड की भारत पर विवादित ‘घुटने पर लाने’ वाली टिप्पणी को ‘गलत सलाह’ वाली टिप्पणी बताया।

उन्होंने कहा, ‘यह एक गलत सलाह वाली टिप्पणी हो सकती है - गलत समय, गलत जगह। मुझे उम्मीद है कि अगली बार मीडिया से बात करते हुए वह इस पर बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने की जरूरत है। मैं निजी तौर पर माफी में विश्वास नहीं रखता।’

गावस्कर ने कहा, ‘लेकिन इसे मानना ​​और इसकी भरपाई करना सभी को मंजूर होगा। ऐसी चीजें होती हैं। जोश में आकर आप बहक सकते हैं और कुछ ऐसा कह सकते हैं जो थोड़ा अधिक हो जाए। पिछले 30 वर्षों में भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के बीच मजबूत रिश्तों को देखते हुए मुझे लगता है कि वह बस यह साफ कर सकते हैं कि वह थोड़ा बहक गए थे।’

