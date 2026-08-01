सचिन तेंदुलकर नंबर वन, विराट कोहली भी टॉप-5 में, IND Vs SL टेस्ट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बैटर्स की लिस्ट
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक किन टॉप-5 बल्लेबाजों ने लगाए हैं, इसके बारे में जानिए। सूची में विराट कोहली तीसरे और सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम अगस्त महीने में श्रीलंका दौरे में होगी जहां उसे दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज बेहद अहम होगी। भारत के कप्तान शुभमन गिल अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, लेकिन यह एक परीक्षा की तरह ही होगा कि अपनी नई टीम के साथ श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली कंडीशन पर कैसे ढाल पाते हैं। श्रीलंका सीरीज शुरू होने से पहले दर्शकों के मन में कई तरह की जिज्ञासाएं होंगी, जिनमें से लोग इस बात को भी जानने में उत्सुक होंगे कि भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किन पांच खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। तो ऐसे में आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच 1990 से लेकर 2010 तक खेला। इस दौरान क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर ने कुल 25 मैच खेले, जिसकी 36 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 1995 रन बनाए। इस दौरान तेंदुलकर का कमाल का औसत रहा। उन्होंने 60.45 की औसत से रन बनाए। सर्वोच्च स्कोर 203 रन रहा। सचिन के बल्ले से इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ कुल 9 शतक और 6 अर्धशतक निकले। इन 9 शतकों के साथ सचिन भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं।
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के महेला जयवर्धने का नंबर आता है, जिन्होंने भारत के खिलाफ कुल 18 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 28 पारियों में 1822 रन 67.48 की औसत से बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 8 अर्धशतक निकले। इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। किंग कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ कुल 11 मैच खेले, जिसकी 18 पारियों में 1085 रन बनाए। 243 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। कोहली के बल्ले से इस दौरान 67.81 की औसत से कुल 5 शतक और 2 अर्धशतक निकले। सूची में चौथे स्थान पर 11 मैचों की 18 पारियों में 5 शतकों और तीन अर्धशतकों के साथ वीरेंद्र सहवाग चौथे स्थान पर हैं। सहवाग के नीचे मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 शतक जड़े हैं। कुमार संगाकारा और डि सिल्वा के नाम भी 5-5 शतक भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में दर्ज हैं।
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बैटर
सचिन तेंदलुकर- 9 शतक
महेला जयवर्धने- 6 शतक
विराट कोहली- 5 शतक
वीरेंद सहवाग- 5 शतक
मोहम्मद अजहरुद्दीन- 5 शतक
कुमार संगाकारा- 5 शतक
डि सिल्वा- 5 शतक
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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