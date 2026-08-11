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सचिन नंबर-1, कोहली और सहवाग बराबरी पर; श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने वाले भारतीय

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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India vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी जड़ने वाले टॉप 10 भारतीयों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से लेकर मोहिंदर अमरनाथ तक शामिल हैं। विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग बराबरी पर हैं।

Sachin Tendulkar and Virat Kohli vs Sri Lanka
सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली (फाइल फोटो)

भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार (15 अगस्त) से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मैच गॉल जबकि दूसरा टेस्ट कोलंबो स्टेडियम में होगा। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनिशप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 का हिस्सा है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम को डब्ल्यूटीसी फाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए श्रीलंका में धमाल मचाना होगा। मौजूदा भारतीय टीम में सिर्फ तीन खिलाड़ियों- विकेटकीपर केएल राहुल, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और स्पिनर कुलदीप यादव को ही श्रीलंका में टेस्ट खेलने का एक्सपीरियंस है। भारत ने पिछली बार 2017 में श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली थी, तब से टीम में काफी बदलाव आ चुका है। चलिए, आपको श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने वाले टॉप 10 भारतीयों के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में कोई एक्टिव भारतीय नहीं है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर नंबर-1 हैं।

महान सचिन तेंदुलकर नंबर-1

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध 25 टेस्ट खेले, जिसमें 9 सेंचुरी लगाई। सचिन श्रीलंका के सामने पहली बार 1990 में उतरे थे लेकिन पहला टेस्ट शतक 1993 में जाकर लगाया। उन्होंने तब कोलंबो के मैदान पर 161 गेंदों में नाबाद 104 रनों की पारी खेली। लिस्ट में विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद अजहरुद्दीन बराबरी पर हैं। तीनों ने पांच-पांच शतक जमाए हैं।

ये भारतीय खिलाड़ी भी बराबरी पर

सुपरस्टार बल्लेबाज कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 11 टेस्ट खेले। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। वह भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। पूर्व विस्फोटक ओपनर सहवाग ने भी श्रीलंका के सामने 11 टेस्ट खेले जबकि पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन 17 मैचों में उतरे। चेतेश्वर पुजारा ने सात, नवजोत सिंह सिद्धू ने 11, शिखर धवन ने 6, सौरव गांगुली ने 14 और राहुल द्रविड़ ने 20 टेस्ट मुकाबलों में तीन-तीन शतक ठोके।

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श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने वाले टॉप 10 भारतीय

सचिन तेंदुलकर - 9 शतक

विराट कोहली - 5 शतक

वीरेंद्र सहवाग - 5 शतक

मोहम्मद अजहरुद्दीन - 5 शतक

चेतेश्वर पुजारा - 3 शतक

नवजोत सिंह सिद्धू - 3 शतक

शिखर धवन - 3 शतक

सौरव गांगुली - 3 शतक

राहुल द्रविड़ - 3 शतक

मोहिंदर अमरनाथ - 2 शतक

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी और सरफराज खान।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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