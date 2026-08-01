सचिन तेंदुलकर नंबर-1, कोहली-गांगुली टॉप-10 में; IND vs SL टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने जा रहा है। इससे पहले आईए एक नजर भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों पर डालते हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम इस समय रेस्ट मोड पर है। 26 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 मैच खेलने के बाद टीम इंडिया को 20 दिन का रेस्ट मिला है। भारत का अगला मैच श्रीलंका से है, जो 15 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका दो मैच की टेस्ट सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी और यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। भारत के लिए यह सीरीज जीतना बड़ी ही जरूरी है, अगर टीम इंडिया यह सीरीज हारती है या यह सीरीज ड्रॉ भी रहती है तो भारत का WTC फाइनल का सफर काफी कठिन हो जाएगा। बीसीसीआई इस सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान कर चुका है। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में 6 खिलाड़ी भारत के हैं, जबकि 4 श्रीलंका के।
- सचिन तेंदुलकर नंबर-1: ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अधिकतर रिकॉर्ड्स की सूची में टॉप पर भी मिलते हैं। IND vs SL टेस्ट सीरीज में भी वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। मास्टर ब्लास्टर ने इन दोनों देशों के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक 25 मैच खेले हैं, जिसमें 36 बार उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला। सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ 60.45 की औसत के साथ 1995 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है।
- महेला जयवर्धने: IND vs SL टेस्ट सीरीज में अगर सचिन तेंदुलकर के रनों के रिकॉर्ड के अगर कोई करीब पहुंच पाया है तो वह हैं श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने। उन्होंने भारत के खिलाफ खेले 18 मैचों की 28 पारियों में 1822 रन बनाए हैं, जिसमें 6 सेंचुरी और 8 फिफ्टी शामिल हैं। इस दौरान उनका औसत 67.48 का रहा है।
- वीरेंद्र सहवाग: श्रीलंका के खिलाफ अगर किसी भारतीय को सबसे ज्यादा बैटिंग करना पसंद था तो वह है मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। IND vs SL टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में उनका औसत सबसे अधिक है। सहवाग ने श्रीलंका के खिलाफ 11 ही मुकाबले खेले, इस दौरान 18 पारियों में उनके बल्ले से 72.88 की औसत के साथ 1239 रन निकले। रनों के मामले में सहवाग भले ही 6ठे पायदान पर हैं, मगर औसत के मामले में वह नंबर-1 हैं।
- विराट कोहली टॉप-10 में: पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। किंग कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 7 डबल सेंचुरी लगाई, जिसमें से 2 तो श्रीलंका के खिलाफ है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंका उनकी भी सबसे फेवरेट टीम रही है। विराट के बल्ले से श्रीलंका के खिलाफ 11 मैचों में 67.81 की औसत के साथ 1085 रन निकले हैं। वह लिस्ट में 8वें पायदान पर हैं।
टॉप-10 में इनके अलावा श्रीलंका से कुमार संगाकारा, डी सिल्वा और एंजिलो मैथूज का नाम है। जबकि भारत से राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज इस लिस्ट में मौजूद हैं।
IND vs SL टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|सचिन तेंदुलकर
|1995
|महेला जयवर्धने
|1822
|राहुल द्रविड़
|1508
|कुमार संगाकारा
|1352
|डी सिल्वा
|1252
|वीरेंद्र सहवाग
|1239
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|1215
|विराट कोहली
|1085
|सौरव गांगुली
|1064
|एंजिलो मैथ्यूज
|1051
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें