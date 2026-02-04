Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sachin Tendulkar gives Mumbai players tips on handling pressure ahead of Ranji Trophy quarter-final against Karnataka
कर्नाटक के खिलाफ रणजी क्वार्टर फाइनल से पहले सचिन ने मुंबई के खिलाड़ियों को दिया दबाव से निपटने का मंत्र

कर्नाटक के खिलाफ रणजी क्वार्टर फाइनल से पहले सचिन ने मुंबई के खिलाड़ियों को दिया दबाव से निपटने का मंत्र

संक्षेप:

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले बुधवार को मुंबई के खिलाड़ियों के साथ दबाव संभालने और जीत हासिल करने वाली मानसिकता बनाए रखने पर अपने विचार साझा किए।

Feb 04, 2026 05:03 pm ISTChandra Prakash Pandey मुंबई, भाषा
share Share
Follow Us on

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले बुधवार को मुंबई के खिलाड़ियों के साथ दबाव संभालने और जीत हासिल करने वाली मानसिकता बनाए रखने पर अपने विचार साझा किए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बयालिस बार की विजेता मुंबई 2025-26 सत्र के क्वार्टर फाइनल में छह से 10 फरवरी तक मुंबई के एमसीए-बीकेसी मैदान पर आठ बार की चैंपियन कर्नाटक से भिड़ेगी।

मुंबई के पूर्व कप्तान तेंदुलकर ने यहां हुई बातचीत के दौरान खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ दोनों के सवालों के जवाब दिए।

मुंबई के कप्तान शारदुल ठाकुर ने एक बयान में कहा, 'हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि आज (बुधवार) ड्रेसिंग रूम में सचिन सर मौजूद थे। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक बातचीत नहीं थी बल्कि यह एक तरह से सवाल जवाब का सत्र था।'

उन्होंने कहा, 'सभी खिलाड़ियों और संबंधित कोच ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। ये सवाल तैयारी, जीतने की मानसिकता और मुश्किल हालात में दबाव संभालने के बारे में थे।'

ठाकुर ने कहा, 'सचिन सर का मार्गदर्शन हमेशा मुंबई टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है। सभी लड़के खुश हैं कि उन्हें खेल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी से ज्ञान की कुछ बातें सुनने को मिलीं।'

चोट से उबरने के बाद ठाकुर की इस नॉकआउट मुकाबले के लिए भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ टीम में वापसी हुई है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Ranji Trophy Sachin Tendulkar
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।