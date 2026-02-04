कर्नाटक के खिलाफ रणजी क्वार्टर फाइनल से पहले सचिन ने मुंबई के खिलाड़ियों को दिया दबाव से निपटने का मंत्र
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले बुधवार को मुंबई के खिलाड़ियों के साथ दबाव संभालने और जीत हासिल करने वाली मानसिकता बनाए रखने पर अपने विचार साझा किए।
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले बुधवार को मुंबई के खिलाड़ियों के साथ दबाव संभालने और जीत हासिल करने वाली मानसिकता बनाए रखने पर अपने विचार साझा किए।
बयालिस बार की विजेता मुंबई 2025-26 सत्र के क्वार्टर फाइनल में छह से 10 फरवरी तक मुंबई के एमसीए-बीकेसी मैदान पर आठ बार की चैंपियन कर्नाटक से भिड़ेगी।
मुंबई के पूर्व कप्तान तेंदुलकर ने यहां हुई बातचीत के दौरान खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ दोनों के सवालों के जवाब दिए।
मुंबई के कप्तान शारदुल ठाकुर ने एक बयान में कहा, 'हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि आज (बुधवार) ड्रेसिंग रूम में सचिन सर मौजूद थे। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक बातचीत नहीं थी बल्कि यह एक तरह से सवाल जवाब का सत्र था।'
उन्होंने कहा, 'सभी खिलाड़ियों और संबंधित कोच ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। ये सवाल तैयारी, जीतने की मानसिकता और मुश्किल हालात में दबाव संभालने के बारे में थे।'
ठाकुर ने कहा, 'सचिन सर का मार्गदर्शन हमेशा मुंबई टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है। सभी लड़के खुश हैं कि उन्हें खेल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी से ज्ञान की कुछ बातें सुनने को मिलीं।'
चोट से उबरने के बाद ठाकुर की इस नॉकआउट मुकाबले के लिए भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ टीम में वापसी हुई है।