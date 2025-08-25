अर्जुन-सानिया की सगाई पर सचिन तेंदुलकर का आया पहला रिएक्शन, बोले- हम सभी उसकी जिंदगी के...
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई पर पहला रिएक्शन सामने आया है। दोनों की निजी समारोह में सगाई हुई थी। सानिया मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं।
हाल ही में खबर आई थी कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंडोक से सगाई हो गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अर्जुन और सानिया की सगाई निजी समारोह में हुई, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए। हालांकि, अर्जुन और सानिया के परिवार की ओर से आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन सचिन का अब पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने अपने बेटे की सगाई की पुष्टि कर दी है। 25 वर्षीय अर्जुन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। वह घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलते हैं। वहीं, अर्जुन आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा हैं।
सचिन ने सोमवार को रेडिट पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान अर्जुन की सगाई की खबर पर मुहर लगाई। दरअसल, सचिन से सवाल पूछा गया, ''क्या वाकई अर्जुन की सगाई हो गई?'' महान बल्लेबाज ने जवाब में कहा, ''हां, उसकी सगाई हो गई है और हम सभी उसकी जिंदगी के इस नए सफर को लेकर बहुत उत्साहित हैं।'' अर्जुन ने 2020/21 सीजन में मुंबई के साथ अपने घरेलू करियर की शुरुआत की लेकिन फिर गोवा का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। उन्होंने अभी तक 17 फर्स्ट क्लास मैच, 18 लिस्ट ए और 24 टी20 मुकाबले खेले हैं। वह भारत के लिए अंडर-19 क्रिकेट भी खेल चुके हैं।
कौन हैं सानिया चंडोक?
26 वर्षीय सानिया चंडोक मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं। उनका परिवार ग्रैविस ग्रुप चलाता है। यह ग्रुप भारत में फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा नाम है। घई परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी का मालिक है। ग्रैविस ग्रुप भारत में बास्किन रॉबिन्स का भी संचालन करता है। सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली है। वह ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहतीं। सानिया मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी में डायरेक्टर और पार्टनर हैं। पालतू जानवरों के लिए यह फर्म 2022 में शुरू की गई थी। मुंबई में इसके दो आउटलेट हैं।