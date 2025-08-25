अर्जुन-सानिया की सगाई पर सचिन तेंदुलकर का आया पहला रिएक्शन, बोले- हम सभी उसकी जिंदगी के...

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई पर पहला रिएक्शन सामने आया है। दोनों की निजी समारोह में सगाई हुई थी। सानिया मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं।

हाल ही में खबर आई थी कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंडोक से सगाई हो गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अर्जुन और सानिया की सगाई निजी समारोह में हुई, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए। हालांकि, अर्जुन और सानिया के परिवार की ओर से आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन सचिन का अब पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने अपने बेटे की सगाई की पुष्टि कर दी है। 25 वर्षीय अर्जुन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। वह घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलते हैं। वहीं, अर्जुन आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा हैं।

सचिन ने सोमवार को रेडिट पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान अर्जुन की सगाई की खबर पर मुहर लगाई। दरअसल, सचिन से सवाल पूछा गया, ''क्या वाकई अर्जुन की सगाई हो गई?'' महान बल्लेबाज ने जवाब में कहा, ''हां, उसकी सगाई हो गई है और हम सभी उसकी जिंदगी के इस नए सफर को लेकर बहुत उत्साहित हैं।'' अर्जुन ने 2020/21 सीजन में मुंबई के साथ अपने घरेलू करियर की शुरुआत की लेकिन फिर गोवा का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। उन्होंने अभी तक 17 फर्स्ट क्लास मैच, 18 लिस्ट ए और 24 टी20 मुकाबले खेले हैं। वह भारत के लिए अंडर-19 क्रिकेट भी खेल चुके हैं।