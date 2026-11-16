आखिरी सांस तक किस बात को याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर? रिटायरमेंट स्पीच में किया था खुलासा
आखिरी सांस तक किस बात को सचिन तेंदुलकर याद रखने वाले हैं? इसके बारे में उन्होंने आज ही के दिन साल 2013 में अपनी रिटायरमेंट स्पीच में खुलासा किया था। सचिन 200 टेस्ट खेलने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज ही के दिन आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट में मैदान पर उतरे थे। 16 नवंबर 2013 को इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खत्म हुआ था। ये सचिन का 200वां टेस्ट मैच था। यही उनका फेयरवेल मैच भी इंटरनेशनल क्रिकेट से था। इस मैच के बाद एक लंबी-स्पीच सचिन ने दी थी, जिसके आखिर में उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा वे सचिन-सचिन की चैंट को मिस करने वाले हैं। ये आवाज उनके कानों में आखिरी सांस तक जिंदा रहेगी।
सचिन तेंदुलकर जब फेयरवेल स्पीच देने वाले थे तो फैंस सचिन-सचिन चिल्ला रहे थे और जबरदस्त शो पूरे स्टेडियम में था। सचिन बोलने के तैयार थे, लेकिन शोर रुक नहीं रहा था। इसके बाद सचिन ने कहा था, "दोस्तो, प्लीज शांत हो जाइए, मैं और इमोशनल हो जाऊंगा! यकीन करना मुश्किल है कि मेरा शानदार सफर खत्म हो रहा है।" इस दौरान सचिन ने अपने पिता से लेकर कोच, परिवार, कप्तान, टीम मेट्स और बीसीसीआई का धन्यवाद किया।
200 टेस्ट खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर ने आखिरी शब्दों में अपने दिल की बात कही और बोले, "मैं यहां उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए और मेरा बहुत साथ दिया, चाहे मेरे जीरो नंबर आए हों या 100 प्लस, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत प्यारा था और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे पता है कि मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, जिन्होंने मेरे लिए व्रत रखा, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे लिए हर तरह की चीजें कीं, आप जानते हैं कि इन सबके बिना मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि समय बहुत तेजी से बीत गया है, लेकिन आपने जो यादें मेरे साथ छोड़ी हैं, वे हमेशा मेरे साथ रहेंगी, खासकर 'सचिन, सचिन' की पुकार जो मेरे कानों में तब तक गूंजती रहेंगी, जब तक मेरी सांसें रुक न जाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगर मैं कुछ कहने से चूक गया हूं, कुछ नाम छूट गए हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।"
सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों की 329 पारियों में 15921 रन बनाए थे। 51 शतक और 68 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले थे। 2058 चौके सचिन ने जड़े थे। अकेले सिर्फ चौकों से बनाए गए रनों की बात करें तो यह किसी दमदार बल्लेबाज के करियर से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। 200 टेस्ट मैचों की 145 पारियों में सचिन तेंदुलकर ने 46 विकेट भी निकाले थे। करियर के आखिरी दिनों में वे ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते थे, लेकिन करियर की शुरुआत में वे खूब बॉलिंग किया करते थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट