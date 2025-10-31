Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sachin Tendulkar elated as India created history in the ICC Women Cricket World Cup praising 4 players Jemimah Rodrigues
भारत ने वुमेंस वर्ल्ड कप में रचा इतिहास तो झूम उठे सचिन तेंदुलकर, इन 4 प्लेयर्स की जमकर की तारीफ

भारत ने वुमेंस वर्ल्ड कप में रचा इतिहास तो झूम उठे सचिन तेंदुलकर, इन 4 प्लेयर्स की जमकर की तारीफ

संक्षेप: सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि शानदार जीत! शाबाश जेमिमा रोड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर आगे से नेतृत्व करने के लिए। श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने आपने गेंद से खेल को जीवंत बनाए रखा। तिरंगा ऊंचा फहराते रहो।

Fri, 31 Oct 2025 06:19 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाता देख ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी झूम उठे। सचिन तेंदुलकर भी जानते हैं कि आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने दुख दिए हैं, मगर इस बार महिला टीम ने उनकी एक ना चलने दी और वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे बड़े टारगेट को चेज करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सचिन तेंदुलकर ने भारतीय महिला टीम को इस जीत की बधाई दी और 4 प्लेयर्स को मेंशन करते हुए जमकर तारीफ की।

सचिन तेंदुलकर ने X पर टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा, “शानदार जीत! शाबाश जेमिमा रोड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर आगे से नेतृत्व करने के लिए। श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने आपने गेंद से खेल को जीवंत बनाए रखा। तिरंगा ऊंचा फहराते रहो।”

कैसा रहा INDW vs AUSW मैच?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सलामी बैटर फीबी लिचफील्ड (119) के शतक के दम पर 338 रन बोर्ड पर लगाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए लिचफील्ड के अलावा अनुभवी बैटर ऐलिस पैरी (77) और एशले गार्डनर (45 गेंदों पर 63) ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। गेंदबाजी में श्री चरणी सबसे किफायती रहीं, जिन्होंने 10 ओवर के कोटे में 49 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। वहीं दीप्ति ने अंत में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स पर लगाम कसी। उन्हें भी इस मैच में दो विकेट मिले।

भारत के लिए इस स्कोर को चेज करना आसान नहीं था, क्योंकि टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में कभी 265 रनों से ज्यादा रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज नहीं किया था। वहीं वनडे वर्ल्ड कप में भी हाईएस्ट टारगेट चेज करने का रिकॉर्ड 331 रनों का थोा।

मगर इन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए भारत ने जेमिमा रोड्रिक्स (127*) के नाबाद शतक और कप्तान हरमनप्रीत कौर की 89 रनों की पारी के दम पर 9 गेंदें शेष रहते ही इस स्कोर को चेज किया और इतिहास रचा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से धूल चटाई।

जेमिमा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। भारत का अब फाइनल में मुकाबला साउथ अफ्रीका से 2 नवंबर को होगा।

