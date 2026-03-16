14 साल बाद भी अजेय है सचिन तेंदुलकर का शतकों के महाशतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, कितने दूर हैं विराट?
14 साल बाद भी सचिन तेंदुलकर का शतकों के महाशतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड अजेय है। इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का शतक पूरा करने के सबसे करीब विराट कोहली हैं, लेकिन वे अभी कितनी दूर हैं? ये जान लीजिए।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने आज के दिन साल 2012 में एक ऐसी उपलब्धि अपने नाम की थी, जिसके आसपास भी पिछले 14 साल से कोई नहीं पहुंचा है। विराट कोहली उस महारिकॉर्ड के सबसे करीब हैं, लेकिन फिर भी वह काफी दूर नजर आते हैं। ये रिकॉर्ड है शतकों के महाशतक का। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर किसी एक बल्लेबाज ने शतकों का शतक लगाया है, तो वह सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 16 मार्च 2012 को इस उपलब्धि को बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर के मैदान पर अपने नाम किया था।
आज ही के दिन सचिन तेंदुलकर ने 49वां शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरा किया था, जो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में 100वां शतक था। 651वीं इंटरनेशनल पारी में उनके बल्ले से ये 100वां शतक आया था। शतकों का शतक पूरा किए हुए सचिन तेंदुलकर को 14 साल बीत चुके हैं। दो साल बाद उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया था, लेकिन अभी तक कोई भी उस महारिकॉर्ड के करीब नहीं पहुंचा है। विराट कोहली सबसे ज्यादा शतक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जड़ने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनके शतकों की संख्या अभी 85 है।
विराट कोहली के लिए शतकों के महाशतक तक पहुंचना इसलिए भी कठिन है, क्योंकि वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वे एक्टिव हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले डेढ़ साल ही वे इस फॉर्मेट में खेलने वाले हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक उनके इस फॉर्मेट में एक्टिव रहने की उम्मीद है। इस दौरान उनको करीब 30 से 35 वनडे मैच मिल सकते हैं। इनमें 15 शतक लगाना बहुत ही मुश्किल भरी बात होगी। उनके करियर के शतकों के औसत को देखें तो वे 11 पारियों में दो शतक लगाते हैं। इस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 शतक ही वे बाकी बचे मैचों में जड़ पाएंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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