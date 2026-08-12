Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सचिन पांच और रोहित 8वें नंबर पर, पंत के पास मौका; IND vs SL टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

India Vs Sri Lanka: इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली शामिल नहीं हैं। पूर्व भारतीय ओपनर शीर्ष पर काबिज है।

Most sixes in IND vs SL Test Series
सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत (फाइल फोटो)

भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार यानी 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। पहला मैच गॉल और दूसरे कोलंबो के मैदान पर होगा। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-26 का हिस्सा है। शुभमन गिल की अुगवाई वाली टीम की नजर श्रीलंका को रौंदकर डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में अपने स्थित बेहतर करने पर होगा। भारत अभी तालिका में पांचवें पायदान पर है। चलिए, आपको इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। लिस्ट में तीन श्रीलंकाई प्लेयर शामिल हैं।

सचिन पांच और रोहित 8वें नंबर पर

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड नवजोत सिंह सिद्धू के नाम दर्ज है। पूर्व भारतीय ओपनर सिद्धू ने श्रीलंका के खिलाफ 11 टेस्ट खेले और 18 सिक्स उड़ाए। दूसरे नंबर पर श्रीलंका के धाकड़ ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज हैं। उन्होंने भारत के विरुद्ध 17 टेस्ट मैचों में 16 छक्के जमाए। पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका के सामने 11 टेस्ट में 15 सिक्क ठोके। पूर्व श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने 11 छक्के लगाए। उन्होंने अपने करियर में भारत के खिलाफ 10 टेस्ट मुकाबले खेले। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध 25 टेस्ट में 10 सिक्स लगाए। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा आठवें पायदान पर हैं। उन्होंने सात टेस्ट में 9 सिक्स मारे। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके। वह भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं।

विकेटकीपर ऋषभ पंत के पास मौका

भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अब तक श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट में छह सिक्स जड़े हैं। उनके पास आगामी सीरीज में चार-पांच छक्के जड़कर ना सिर्फ इतिहास रचने बल्कि लिस्ट में आगे बढ़ने सचिन और रोहित से आगे निकलने का मौका होगा। पंत टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा लगाने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में फिलहाल छठे नंबर पर हैं। वह तीन छक्के लगाते ही टेस्ट में 100 सिक्स लगाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल और न्यूजीलैंड के पूर्व टिम साउदी ने टेस्ट में 98-98 सिक्स उड़ाएं हैं। बेन स्टोक्स (138) शीर्ष पर हैं। स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है।

ये भी पढ़ें:गिल के पास सचिन-कोहली के क्लब में एंट्री का चांस, सिर्फ 2 कप्तान ने किया ऐसा

IND vs SL टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 10 प्लेयर

नवजोत सिंह सिद्धू (भारत) - 18 छक्के

एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका) - 16 छक्के

वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 15 छक्के

अर्जुन रणतुंगा (श्रीलंका) - 11 छक्के

सचिन तेंदुलकर (भारत) - 10 छक्के

हार्दिक पांड्या (भारत) - 10 छक्के

अरविंद डी सिल्वा (श्रीलंका) - 10 छक्के

रोहित शर्मा (भारत) - 9 छक्के

एमएस धोनी (भारत) - 9 छक्के

सौरव गांगुली (भारत) - 9 छक्के

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Sachin Tendulkar Rohit Sharma Rishabh Pant अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।