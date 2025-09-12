Sachin Tendulkar and Virat Kohli are my idols Shubman Gill reveals how they shaped his career सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली मेरे आदर्श; गिल ने बताया कैसे दोनों ने उनके करियर को दिया आकार, Cricket Hindi News - Hindustan
शुभमन गिल ने हाल ही में ऐपल म्यूजिक के पॉडकास्ट में बताया कि क्रिकेट में उनके दो आदर्श हैं, जिन्होंने उनके करियर को आकार दिया। एक सचिन तेंदुलकर और दूसरे विराट कोहली। उन्होंने कहा कि अगर आपमें टैलेंट और स्किल है लेकिन भूख और जूनून के बिना वो मेतलब है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 01:08 PM
शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट के प्रिंस का नाम दिया ही इसलिए गया कि फैंस को लगता है कि भविष्य के वह किंग हैं। टेस्ट में कप्तानी मिलने के बाद उनमें और भी निखार आ चुकी है। अब टी20 टीम में न सिर्फ वापसी की है बल्कि उपकप्तान भी बने हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के आकाश पर गिल जिस तेजी से उभर रहे हैं वो साफ बताता है कि आने वाले वक्त में क्रिकेट का एक युग ही उनके नाम से पहचान पा सकता है। लेकिन खुद गिल को किन खिलाड़ियों से प्रेरणा मिली? किसने उनके करियर को आकार दिया? क्रिकेट में उनके आदर्श कौन हैं? प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट ने एक हालिया पॉडकास्ट में खुद खुलासा किया है।

शुभमन गिल हाल में ही ऐपल म्यूजिक के पॉडकास्ट में दिखे थे। उसमें उन्होंने म्यूजिक, क्रिकेट और अपनी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की।

गिल ने अपने दो आदर्शों का जिक्र करते हुए कहा, 'मेरे दो आदर्श रहे हैं। पहले हैं सचिन तेंदुलकर। वह मेरे पिता के पसंदीदा थे और मैं क्रिकेट में आया भी तो उनकी ही वजह से। वह 2013 में रिटायर हुए और 2011-13 के आसपास मैं वास्तव में क्रिकेट को सही तरीके से समझना शुरू कर दिया- न सिर्फ कौशल बल्कि खेल के मानसिक और रणनीतिक पहलू को भी समझने लगा था।'

गिल ने आगे कहा, ‘उसी समय मैंने विराट कोहली को बारीकी से देखना शुरू कर दिया। वह जिस तरह से अपना काम करते थे, उसे देखना मैं पसंद करने लगा। खेल के लिए उनका जुनून और भूख मुझे भाने लगा। आप सभी कौशल और सभी तकनीक सीख सकते हैं लेकिन भूख ऐसी चीज है जो या तो आपके पास होगी या नहीं होगी। विराट में यह कूट-कूटकर था और इसने मुझे वाकई प्रभावित किया।’

शुभमन गिल ने कहा, 'टैलेंट और स्किल एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपके अंदर भूख और जुनून नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है।'

भारत के टेस्ट कप्तान ने पॉडकास्ट के दौरान म्यूजिक से अपने लगाव, पंजाब से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनने तक के सफर पर भी बात की। बताया कि कैसे मैचों से पहले शास्त्रीय धुनों को सुनने से उनकी खेल पर एकाग्रता बनी रहती है।

शुभमन गिल अभी एशिया कप में खेल रहे हैं। करीब सालभर बाद उनकी टी20 टीम में वापसी हुई है और उन्हें उपकप्तान चुना गया है। एशिया कप में भारत के पहले मैच में उन्होंने यूएई के खिलाफ ओपनिंग की और नाबाद रहे।

