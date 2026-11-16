सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्यकुमार यादव तक, जय शाह के फिर से ICC का बॉस बनने पर किसने क्या कहा?
सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्यकुमार यादव तक ने जय शाह के फिर से ICC का बॉस बनने पर प्रतिक्रिया दी है। शाह को निर्विरोध दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट कांसिल का चेयरमैन चुना गया है।
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा सहित खेल जगत की कई हस्तियों ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर जय शाह को बधाई दी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने घोषणा की कि शाह को निर्विरोध दोबारा चेयरमैन चुना गया है जिससे ''खेल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर निरंतरता'' सुनिश्चित होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव रह चुके 38 वर्षीय शाह ने दिसंबर 2024 में आईसीसी अध्यक्ष का पद संभाला था। उन्हें यहां रविवार को संपन्न हुई आईसीसी की बोर्ड बैठकों के दौरान दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया।
'जय शाह ने इन प्राथमिकताओं को पूरा करने...'
तेंदुलकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर शाह को बधाई देते हुए लिखा, ''क्रिकेट का विकास नए अवसर पैदा करने, खेल के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और इसे नए दर्शकों तक पहुंचाने पर निर्भर करता है।'' उन्होंने कहा, ''जय शाह ने इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है जिसमें विशेष रूप से महिला क्रिकेट पर जोर दिया गया है। आईसीसी चेयरमैन के रूप में एक और कार्यकाल संभालने के लिए उन्हें शुभकामनाएं।'' ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कहा कि इस कार्यकाल में शाह जिन महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे उनमें क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी भी शामिल है।
'लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों में इसकी वापसी...'
बिंद्रा ने कहा, ''आईसीसी के चेयरमैन के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाने पर जय शाह को हार्दिक बधाई। क्रिकेट के लिए यह बेहद रोमांचक समय है। लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक खेलों में इसकी वापसी इस खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाने और इसे और अधिक वैश्विक बनाने का शानदार अवसर प्रदान करेगी।'' उन्होंने कहा, ''ओलंपिक में दुनिया भर के युवाओं को प्रेरित करने की अनूठी क्षमता है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशंसकों और खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने के इस अवसर का क्रिकेट पूरा लाभ उठाएगा। उन्हें भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं।''
पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कुछ यूं किया रिएक्ट
टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे सूर्यकुमार यादव ने भी खेल को लेकर शाह के दृष्टिकोण की सराहना की। सूर्यकुमार ने कहा, ''हम सभी ने खेल के विभिन्न प्रारूपों को लेकर आपके विजन और सोच को देखा है। आपने क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह काम किया है उससे खेल में सकारात्मक बदलाव आया है।'' उन्होंने कहा, ''यह बदलाव सिर्फ भारतीय क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा बल्कि आपके नेतृत्व में क्रिकेट विभिन्न महाद्वीपों में आगे बढ़ा है। यह नए दर्शकों तक पहुंचा है और ऐसे अवसर पैदा हुए हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे।''
BCCI अध्यक्ष ने जय शाह के नेतृत्व की सराहना की
भारत के पूर्व बल्लेबाज और बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मौजूदा क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, ''आईसीसी चेयरमैन के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर जय शाह को बधाई। यह गर्व का क्षण है और खेल के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व क्रिकेट को एक नए और रोमांचक दौर में ले जाने के लिए आपको शुभकामनाएं।'' शाह को बधाई देने वाली अन्य खेल हस्तियों में स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी शामिल रहीं। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने भी शाह के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके दृष्टिकोण की स्पष्टता खेल के विकास में महत्वपूर्ण रही है। मन्हास ने लिखा, ''खेल के विकास और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बढ़ाने में आपके योगदान को देखते हुए आपकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक रही है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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