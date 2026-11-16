सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्यकुमार यादव तक, जय शाह के फिर से ICC का बॉस बनने पर किसने क्या कहा?

सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्यकुमार यादव तक ने जय शाह के फिर से ICC का बॉस बनने पर प्रतिक्रिया दी है। शाह को निर्विरोध दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट कांसिल का चेयरमैन चुना गया है।

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा सहित खेल जगत की कई हस्तियों ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर जय शाह को बधाई दी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने घोषणा की कि शाह को निर्विरोध दोबारा चेयरमैन चुना गया है जिससे ''खेल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर निरंतरता'' सुनिश्चित होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव रह चुके 38 वर्षीय शाह ने दिसंबर 2024 में आईसीसी अध्यक्ष का पद संभाला था। उन्हें यहां रविवार को संपन्न हुई आईसीसी की बोर्ड बैठकों के दौरान दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया।

'जय शाह ने इन प्राथमिकताओं को पूरा करने...' तेंदुलकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर शाह को बधाई देते हुए लिखा, ''क्रिकेट का विकास नए अवसर पैदा करने, खेल के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और इसे नए दर्शकों तक पहुंचाने पर निर्भर करता है।'' उन्होंने कहा, ''जय शाह ने इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है जिसमें विशेष रूप से महिला क्रिकेट पर जोर दिया गया है। आईसीसी चेयरमैन के रूप में एक और कार्यकाल संभालने के लिए उन्हें शुभकामनाएं।'' ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कहा कि इस कार्यकाल में शाह जिन महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे उनमें क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी भी शामिल है।

'लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों में इसकी वापसी...' बिंद्रा ने कहा, ''आईसीसी के चेयरमैन के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाने पर जय शाह को हार्दिक बधाई। क्रिकेट के लिए यह बेहद रोमांचक समय है। लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक खेलों में इसकी वापसी इस खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाने और इसे और अधिक वैश्विक बनाने का शानदार अवसर प्रदान करेगी।'' उन्होंने कहा, ''ओलंपिक में दुनिया भर के युवाओं को प्रेरित करने की अनूठी क्षमता है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशंसकों और खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने के इस अवसर का क्रिकेट पूरा लाभ उठाएगा। उन्हें भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं।''

टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे सूर्यकुमार यादव ने भी खेल को लेकर शाह के दृष्टिकोण की सराहना की। सूर्यकुमार ने कहा, ''हम सभी ने खेल के विभिन्न प्रारूपों को लेकर आपके विजन और सोच को देखा है। आपने क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह काम किया है उससे खेल में सकारात्मक बदलाव आया है।'' उन्होंने कहा, ''यह बदलाव सिर्फ भारतीय क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा बल्कि आपके नेतृत्व में क्रिकेट विभिन्न महाद्वीपों में आगे बढ़ा है। यह नए दर्शकों तक पहुंचा है और ऐसे अवसर पैदा हुए हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे।''