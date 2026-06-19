स्टुअर्ट ब्रॉड की ऑल टाइम टेस्ट XI में सचिन तेंदुलकर और जसप्रीत बुमराह नहीं; सिर्फ एक भारतीय को दी जगह
स्टुअर्ट ब्रॉड ने हाल ही में अपने ऑल टाइम टेस्ट XI चुनी है जिनके खिलाफ वह खेले हैं। इस लिस्ट में उन्होंने लीजेंड सचिन तेंदुलकर को जगह नहीं दी है जो सबसे हैरान कर देने वाला फैसला है।
इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को हाल ही में अपनी ऑल टाइम टेस्ट XI चुनने को कहा गया, जिनके खिलाफ वह खेले हैं। उन्होंने अपनी इस टीम में बड़े-बड़े दिग्गजों को जगह दी, मगर ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर समेत जसप्रीत बुमराह जैसे मॉर्डन डे ग्रेड को जगह नहीं दी है। ब्रॉड की इस XI में एकमात्र भारतीय विराट कोहली हैं, जिन्होंने अपने करियर के दौरान पूरी दुनिया में डोमिनेट किया था। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी इस टीम में 4-4 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से चुने हैं, वहीं 2 श्रीलंकाई खिलाड़ी भी इस लिस्ट में मौजूद हैं।
टॉप ऑर्डर में, ब्रॉड ने श्रीलंका के लेजेंड कुमार संगकारा के साथ साउथ अफ्रीका के पूर्व कैप्टन ग्रीम स्मिथ को चुना। संगकारा ने अपने करियर के आखिरी स्टेज में एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर जबरदस्त सफलता हासिल की, लेकिन ब्रॉड ने उन्हें टीम में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी।
ऑस्ट्रेलियन आइकॉन रिकी पोंटिंग को उन्होंने नंबर 3 पर रखा है, जबकि विराट कोहली नंबर 4 पर। कोहली इस XI में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं।
ब्रॉड की इस XI में एक कमी जिसने सबका ध्यान खींचा, वह थे सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे महान बैटर में से एक माने जाने वाले, भारत के पूर्व स्टार को ब्रॉड के फाइनल सिलेक्शन में जगह नहीं मिली, जबकि इंग्लैंड के इस पेसर ने अपने खेलने के दिनों में उनके खिलाफ बॉलिंग की थी।
मिडिल ऑर्डर में आज के जमाने के दो बड़े खिलाड़ी हैं। स्टीवन स्मिथ को नंबर 5 पर चुना गया, जबकि साउथ अफ्रीका के लेजेंड जैक्स कैलिस को नंबर 6 पर जगह मिली। कैलिस टीम के अकेले असली ऑलराउंडर भी हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से अपने योगदान से जबरदस्त बैलेंस बनाते हैं।
एबी डिविलियर्स को नंबर 7 पर रखा गया, जो जबरदस्त बैटिंग पावर देते हैं और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा विकेटकीपिंग कवर भी देते हैं।
जब बॉलिंग अटैक की बात आई, तो ब्रॉड को अपने सिलेक्शन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पेस बैटरी की कमान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन के हाथों में है, जिनके खतरनाक स्पेल ने दुनिया भर के बैट्समैन को परेशान किया है। उनके साथ साउथ अफ्रीका के महान पेस गेंदबाज डेल स्टेन भी हैं, जो अपनी पीढ़ी के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं।
एक और ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने तीन लोगों का सीम अटैक पूरा किया, जबकि श्रीलंका के स्पिन जादूगर मुथैया मुरलीधरन को टीम का अकेला स्पेशलिस्ट स्पिनर चुना गया। मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं।
जसप्रीत बुमराह का भी इस लिस्ट में नाम ना होना हैरान कर देने वाली बात है।
स्टुअर्ट ब्रॉड की ऑल-टाइम टेस्ट XI (जिनके खिलाफ वह खेले हैं): ग्रीम स्मिथ, कुमार संगकारा (विकेट कीपर), रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, जैक्स कैलिस, एबी डिविलियर्स, मिशेल जॉनसन, डेल स्टेन, मुथैया मुरलीधरन, मिशेल स्टार्क।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें