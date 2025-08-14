सचिन तेंदुलकर और डॉन ब्रैडमैन दोनों के लिए बेहद खास है आज की तारीख, जानें ऐसा क्या हुआ था!

क्रिकेट के गलियारों में यह तारीख दो क्रिकेट लीजेंड -डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर- के चलती मशहूर है। आज के ही दिन एक दिग्गज क्रिकेटर के करियर का अंत हुआ था, वहीं दूसरे के करियर ने उड़ान भरना शुरू की थी।

राजनीतिक कैलेंडर में 14 अगस्त की तारीख पाकिस्तान की आजादी के लिए जानी जाती है, मगर क्रिकेट के गलियारों में यह तारीख दो क्रिकेट लीजेंड -डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर- के चलती मशहूर है। आज के ही दिन एक दिग्गज क्रिकेटर के करियर का अंत हुआ था, वहीं दूसरे के करियर ने उड़ान भरना शुरू की थी। जी हां, क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में आज यानी 14 अगस्त की तारीख सुनहरे शब्दों में लिखी गई है। आईए जानते हैं, आज के दिन ऐसा क्या हुआ था।

14 अगस्त 1948 को डॉन ब्रैडमैन ने खेला था आखिरी मैच ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने आज ही के दिन यानी 14 अगस्त 1948 को अपना आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ ओवल के मैदान पर खेला था। उनकी बदकिस्मति तो देखिया, आखिरी टेस्ट में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे और 0 पर आउट हो गए थे। दूसरी पारी में उन्हें बैटिंग करने का ही मौका नहीं मिला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो मैच पारी के अंतर से जीता था।

हालांकि इसके बावजूद डॉन ब्रैडमैन का औसत 52 मैचों के बाद 99.94 का रहा था। उन्होंने अपने करियर में 29 शतक जड़ 6996 रन बनाए थे।

14 अगस्त 1990 को सचिन तेंदुलकर ने जड़ा था अपना पहला टेस्ट शतक 1989 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सचिन तेंदुलकर ने आज ही के दिन ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था। सचिन के करियर ने यहीं से उड़ान भरी थी और करियर का अंत होते-होते उन्होंने ऐसा कारनामा किया कि उन्हें आज भी फैंस ‘क्रिकेट का भगवान’ कहते हैं।