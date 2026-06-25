इंग्लैंड में पहले T20I के लिए दिग्गज ने चुनी इंडिया की प्लेइंग 11, क्या वैभव सूर्यवंशी को दिया मौका?
इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए सबा करीम ने भारत की प्लेइंग इलेवन का चयन किया है। इस टीम में क्या वैभव सूर्यवंशी को रखा गया है? ये जान लीजिए।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर रहे सबा करीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एक जुलाई से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच भारत को चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेलना है। हालांकि, इससे पहले दो टी20 इंटरनेशनल मैच भारत को आयरलैंड के खिलाफ खेलने हैं, लेकिन सबा करीम ने अगली सीरीज के लिए अपनी बेस्ट इलेवन चुनी है। अब सवाल यह है कि इसमें उन्होंने किस-किस को रखा है और क्या वैभव सूर्यवंशी को जगह दी है? ये जान लीजिए।
सबा करीम ने स्टार स्पोर्ट्स पर अपनी टीम का चयन किया है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दमदार प्रदर्शन करने वाली ओपनिंग जोड़ी यानी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को बरकरार रखा है। इस तरह वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने पहले टी20 मैच के लिए टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करके सिलेक्टर्स का दिल जीता था और उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और फिर एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल किया है।
पूर्व क्रिकेटर ने नंबर तीन पर ईशान किशन और नंबर चार पर नवनियुक्त कप्तान श्रेयस अय्यर को चुना है। नंबर पांच के लिए उन्होंने उपकप्तान तिलक वर्मा को रखा है। वहीं, नंबर 6 पर फिनिशर शिवम दुबे को जगह दी है। सातवें नंबर के लिए ऑलराउंडर अक्षर पटेल को रखा गया है, जो टी20 टीम के पूर्व कप्तान हैं। वहीं, गेंदबाजी में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा स्पेशलिस्ट स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को रखा है, जो अभी आयरलैंड सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि, इंग्लैंड सीरीज के लिए फिट हो सकते हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I के लिए सबा करीम की टीम इंडिया प्लेइंग XI
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह।
वैभव सूर्यवंशी के अलावा सबा करीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में प्रिंस यादव, सूर्यांश शेड्गे और रवि बिश्नोई को बाहर रखा है। प्रिंस यादव ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, जबकि नितीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट के तौर पर शेडगे को टीम में जगह दी गई है। रवि बिश्नोई भी टीम में हैं, लेकिन उन्हें वरुण से आगे तरजीह नहीं दी जाएगी। वैभव को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। आयरलैंड में भी उनको चांस मिलने की संभावना कम है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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