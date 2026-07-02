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पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, जल्द ही हम वैभव सूर्यवंशी को तीनों फॉर्मेट में खेलते देखेंगे

Vimlesh Kumar Bhurtiya नयी दिल्ली, 02 जुलाई (वार्ता)
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम ने जियो हॉटस्टार के एक कार्यक्रम में वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करते हुए एक बड़ी बात कह दी है। लगभग उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जल्द ही हम वैभव सूर्यवंशी को तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए देखेंगे।

पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, जल्द ही हम वैभव सूर्यवंशी को तीनों फॉर्मेट में खेलते देखेंगे

युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत के लिए अपने इंटरनेशनल डेब्यू पर नज़र रखेंगे, जिसका सबको इंतज़ार है। लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम का मानना है कि जल्द ही हम सूर्यवंशी को तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए देखेंगे।

जियोस्टार के 'गेम प्लान' पर बात करते हुए, एक्सपर्ट सबा करीम ने याद किया कि जब उन्होंने पहली बार वैभव सूर्यवंशी के बारे में सुना था, तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों यकीन था कि 15 साल का यह खिलाड़ी टाटा आईपीएल में दूसरा सीजन सफल रहेगा और इंटरनेशनल टेस्ट अच्छे नंबरों से पास करेगा। सबा करीम ने कहा, "मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने पहले ही साल में स्कोर करेंगे। लेकिन पिछले सीज़न के आईपीएल से पहले, मुझे याद है कि उनके सभी कोच, पटना एकेडमी के मनीष ओझा, हमारे भोजपुरी कमेंटेटर रॉबिन और कुछ अन्य लोगों से बहुत सारे वीडियो मिले थे, जिसमें कहा गया था, 'सर, आपको उसे देखना होगा। लेकिन वह एक बहुत अच्छा बच्चा है। जब उसे ऑक्शन में खरीदा गया, तो मैं बस उम्मीद कर रहा था कि उसे कम से कम एक बार खेलने का मौका मिले क्योंकि मैं चाहता था कि दुनिया देखे कि भारत के पास अब इतना टैलेंटेड खिलाड़ी है। ज़रा सोचिए, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना पहला मैच खेल रहे हैं, एक टॉप-क्वालिटी बॉलर के खिलाफ जो भारत के लिए खेल चुका है। वैभव सूर्यवंशी यही है।"

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यह मानने पर कि सूर्यवंशी को दूसरे सीज़न में कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्होंने कहा, “अंडर-19 वर्ल्ड कप फ़ाइनल में रिकॉर्ड 175 रन बनाने के बाद भी, सभी को लगा कि दूसरे सीज़न में, हो सकता है कि बॉलर उसके ख़िलाफ़ पक्के प्लान के साथ आएं और उसे परेशान करें, उसके शरीर को टारगेट करें और उसे परेशान करने वाली जगहों की पहचान करें। उसी तरह मुझे विक्रम राठौर के साथ हुई बातचीत याद है, जो राजस्थान रॉयल्स में बैटिंग कोच हैं, जहाँ मैंने उनसे पूछा था कि क्या वैभव को टॉप-क्वालिटी बॉलिंग या 145-150 क्लिक पर शॉर्ट-पिच डिलीवरी के ख़िलाफ़ चैलेंजिंग लगता है। मुझे लगता है कि वह किसी भी तरह की डिलीवरी को संभालने के लिए उतना ही तैयार है।” वैभव सूर्यवंशी इतनी कम उम्र में सबसे अलग क्यों हैं, सबा करीम ने कहा, "यह वैभव की बैटिंग की सबसे अच्छी बात है। वह बहुत जल्दी समझ जाता है कि बॉलर उसे कहाँ टारगेट कर सकते हैं, कुछ बॉल खेलकर यह अंदाज़ा लगाता है कि उसके पास उन गेंदों पर रन बनाने के लिए शॉट हैं या नहीं और उसी हिसाब से तैयारी करता है। उसने इसी तरह की तैयारी की है। एक मज़बूत बेस के साथ कवर करता है, लॉन्ग-ऑफ़ के ऊपर से, कवर के ऊपर से, और इनसाइड-आउट शॉट खेलता है। ये सभी शॉट जो उसने अपनी स्कोरिंग लिस्ट में जोड़े हैं, उनका मतलब है कि अब, चाहे हालात कैसे भी हों, बॉलिंग अटैक कैसा भी हो, वह तैयार है।"

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वैभव को हम तीनों फॉर्मेट में खेलते देखेंगे

सबा करीम ने सूर्यवंशी के भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने पर कहा, "मेरी राय में, आईपीएल के इतिहास में, शायद विराट कोहली के उस सीज़न के बाद जब उन्होंने इतने रन बनाए, अगर किसी एक सीज़न को डिफाइन करना है, तो वह वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल 2026 है। न सिर्फ भारतीय फैंस बल्कि पूरी दुनिया वैभव सूर्यवंशी को उसी तरह खेलते हुए देखने का इंतजार कर रही है जैसा उन्होंने आईपीएल में किया था। मुझे इस युवा लड़के से बहुत उम्मीदें हैं। बहुत जल्द, हम उन्हें तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए देखेंगे।''

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Vaibhav Suryavanshi
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