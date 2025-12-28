Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़SA20 league a fan caught a catch worth 1.08 crore rupees everyone is stunned after watching this video
SA20 लीग के दौरान फैन ने पकड़ा 1.08 करोड़ का कैच, वीडियो देख हर कोई हैरान

SA20 लीग के दौरान फैन ने पकड़ा 1.08 करोड़ का कैच, वीडियो देख हर कोई हैरान

संक्षेप:

यह सिक्स उन्होंने पारी के 13वें ओवर की चौथी गेंद पर मारा था, स्टैंड में बैठे दर्शक ने एक हाथ से कैच कर लिया, जिससे उस फैन को SA20 के फैन-कैच इनिशिएटिव के तहत 2 मिलियन रैंड (लगभग 1.08 करोड़ रुपये) का इनाम मिला।

Dec 28, 2025 01:24 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

क्रिकेट के मैदान पर फैंस मनोरंजन के लिए जाते हैं, मगर क्या कभी आपने किसी फैन को मैच के दौरान करोड़पति बनता देखा है? शायद नहीं, मगर ऐसा साउथ अफ्रीका में जारी SA20 लीग के दौरान हुआ है। शुक्रवार को डरबन सुपर जायंट्स और MI केप टाउन के बीच एक रिकॉर्डतोड़ मैच खेला गया था। इस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 449 रन बनाए थे। इसी मैच के दौरान एक लकी फैन करोड़पति बना था। इस मैच में रायन रिकेल्टन ने शानदार शतक बनाया था, मगर उनकी टीम को 15 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डरबन सुपर जायंट्स ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड 232/5 का स्कोर बनाया - जो SA20 इतिहास का सबसे बड़ा टोटल है।

ये भी पढ़ें:बाबर से लेकर अफरीदी तक, पाक टी20 टीम से क्यों बाहर हुए ये 4 स्टार प्लेयर्स

इस स्कोर का पीछा करने उतरी MI केप टाउन की टीम के लिए रिकेल्टन ने 65 गेंदों में 113 रन बनाए, अपनी पारी में उन्होंने 11 छक्के और पांच चौके लगाए। इनमें से ही एक छक्का ऐसा था जिसने फैन को करोड़पति बना दिया।

यह सिक्स उन्होंने पारी के 13वें ओवर की चौथी गेंद पर मारा था, स्टैंड में बैठे दर्शक ने एक हाथ से कैच कर लिया, जिससे उस फैन को SA20 के फैन-कैच इनिशिएटिव के तहत 2 मिलियन रैंड (लगभग 1.08 करोड़ रुपये) का इनाम मिला।

ये भी पढ़ें:2025 में कौन बना सेंचुरी किंग? विराट कोहली समेत टॉप-10 में चार भारतीय

इस मैच में खूब रन वर्षा देखने को मिली तथा कुल मिलाकर 449 रन बने, जिसमें 25 छक्के और 40 चौके शामिल हैं।

रिकेलटन के 65 गेंदों पर पांच चौकों और 11 छक्कों की मदद से 113 रन बनाए लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम 233 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट पर 217 रन ही बना सकी। एमआई केपटाउन की तरफ से रिकेलटन के अलावा जैसन स्मिथ ने 41 रन का योगदान दिया।

सुपर जायंट्स ने इससे पहले पांच विकेट पर 232 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाया था। उसकी तरफ से न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी डेवोन कॉनवे (33 गेंदों में 64 रन, सात चौके, दाे छक्के) और केन विलियमसन (25 गेंद पर 40 रन) ने पावरप्ले में दबदबा बनाते हुए सिर्फ 8.3 ओवर में 96 रन जोड़े।

इसके बाद जोस बटलर (12 गेंदों में 20 रन) और हेनरिक क्लासेन (14 गेंदों में 22 रन) ने लय को बरकरार रखा। उनके अलावा एडेन मा्र्क्रम ने 17 गेंदों में 35 और इवान जोन्स ने 14 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |