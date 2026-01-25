Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़SA20 final Keshav Maharaj heaped praise on Sourav Ganguly saying He is positive in the dressing room and brings patience
SA20 फाइनल से पहले केशव महाराज ने सौरव गांगुली की तारीफ में पढ़ें कसीदे, बोले- ड्रेसिंग रूम में वह…

SA20 फाइनल से पहले केशव महाराज ने सौरव गांगुली की तारीफ में पढ़ें कसीदे, बोले- ड्रेसिंग रूम में वह…

संक्षेप:

गांगुली पहली बार प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। महाराज ने कहा कि गांगुली का बड़े मुकाबलों में खेलने का अनुभव टीम के काफी काम आ रहा है।

Jan 25, 2026 11:16 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, केपटाउन, भाषा
share Share
Follow Us on

प्रिटोरिया कैपिटल्स के कप्तान केशव महाराज ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले एसए20 क्रिकेट लीग के फाइनल से पहले टीम के मुख्य कोच सौरव गांगुली की सराहना करते हुए कहा कि यह भारतीय दिग्गज चीजों को लेकर काफी सकारात्मक है और ड्रेसिंग रूम के माहौल में धैर्य लेकर आता है। गांगुली पहली बार प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। महाराज ने कहा कि गांगुली का बड़े मुकाबलों में खेलने का अनुभव टीम के काफी काम आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:अगर टी20 वर्ल्ड कप से हटा पाकिस्तान तो ICC लगा सकता है ये 3 कड़े प्रतिबंध

महाराज ने दो बार के चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ होने वाले फाइनल से पूर्व शनिवार को कहा, ‘‘दादा (गांगुली) काफी रोमांचित हैं। बेशक, वह पहली बार मुख्य कोच के तौर पर टीम से जुड़े हैं। वह एक ऐसे कप्तान रहे हैं जिन्होंने भारत को कई बड़े मौकों पर जीत दिलाई है। उनकी जानकारी और ड्रेसिंग रूम में उनके जैसे दिग्गज के अलावा साउथ अफ्रीका के दिग्गजों की मौजूदगी माहौल को धैर्यपूर्ण बनाती है। वह काफी सकारात्मक व्यक्ति हैं, वह जानकारी साझा करने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वह अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहते हैं।’’

सनराइजर्स ने 2023 और 2024 में शुरुआती दो सत्र का खिताब जीता लेकिन पिछले साल एमआई केपटाउन के खिलाफ 76 रन की हार के बाद उप विजेता रहे।

जोहानिसबर्ग के वांडरर्स में दूसरे क्वालीफायर के दौरान धीमी पिच देखने को मिली थी लेकिन महाराज को यकीन है कि फाइनल की मेजबानी कर रहे न्यूलैंड्स की पिच उससे बेहतर होगी।

ये भी पढ़ें:T20 WC से बाहर किए जाने के बाद BAN में बवाल, BCB डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि यह पिच क्वालीफायर दो की पिच से बेहतर होगी। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विकेट है। बेशक, केपटाउन का मौसम काफी अच्छा है इसलिए क्रिकेट के अच्छे विकेट की उम्मीद है जिससे कि गेंद और बल्ले के बीच संतुलन रहे।’’

महाराज को खुशी है कि एक समय टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर खड़ी उनकी टीम ने सही समय पर लय हासिल की है और फाइनल में उनकी टीम इसी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी।

प्रिटोरिया कैपिटल्स के कप्तान ने कहा, ‘‘हमारे लिए सत्र थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहा है। हमारी टीम ने अपने मैदान पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन हमने थोड़ी लय हासिल कर ली है और कल इसे बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हमने रणनीति बनाई है और उसे पूरी तरह से लागू करने पर ध्यान दे रहे हैं।’’

महाराज ने कहा, ‘‘ कल क्रिकेट का एक रोमांचक मैच होने वाला है, आपके पास एक मजबूत टीम है जो चार बार यहां तक आ चुकी है और दूसरी तरफ एक नई टीम है जो हर हाल में जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी।’’

डेवाल्ड ब्रेविस को सनराइजर्स के खिलाफ क्वालीफायर एक के दौरान अंगुली में चोट लगी थी जबकि तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी भी चोट के कारण अपने पिछले मैच में अपने कोटे के चार ओवर पूरे नहीं कर पाए थे लेकिन महाराज को उम्मीद है कि ये दोनों फाइनल में एकादश का हिस्सा होंगे।

महाराज ने कहा, ‘‘ब्रेविस को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, वह ठीक हैं। एनगिडी ने आज गेंदबाजी की है इसलिए उम्मीद करता हूं कि वह कल खेलते हुए नतर आएंगे।

महाराज की तरह सनराइजर्स के कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स ने भी कहा कि उनकी टीम के सभी खिलाड़ी फाइनल में खेलने के लिए उपलब्ध हैं और चोट से जुड़ी कोई समस्या नहीं है।

एसए20 में पहली बार सनराइजर्स की अगुआई कर रहे स्टब्स ने कहा कि कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद क्रिकेटर के रूप में उनमें बदलाव आया है और कप्तान की भूमिका में ढलने के लिए उन्हें अनुभवी क्विंटन डिकॉक से काफी मदद मिली है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि सोचने की प्रक्रिया में बदलाव आया है। कल (क्वालीफायर दो) की बात करें तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और बाकी दिन डिकॉक मेरी मदद करते हैं। मैं मैदान पर कप्तानी का लुत्फ उठा रहा हूं।’’

सनराइजर्स की टीम ने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बनाई है। दो बार की चैंपियन इस टीम को पहले क्वालीफायर में प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था लेकिन स्टब्स ने कहा कि उनकी टीम की नजरें बदला चुकता करने पर नहीं बल्कि अपने प्रदर्शन में सुधार करने पर टिकी हैं।

स्टब्स ने कहा, ‘‘आप फाइनल में बदला लेने के बारे में नहीं सोच सकते। हम शून्य से शुरुआत करेंगे। हम वैसी ही रणनीति बनाएंगे जैसे हम अधिकतर या सभी मैच के लिए बनाते हैं। मुझे टिकटों के लिए बहुत परेशान किया गया है इसलिए लगता है कि स्टेडियम खचाखच भरा होगा। यह काफी रोमांचक होने वाला है।’’

स्टब्स ने क्वालीफायर दो में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में कमाल दिखाने वाले इंग्लैंड के ऑलराउंडर जेम्स कोल्स की सराहना की। कोल्स ने पार्ल रॉयल्स के खिलाफ 15 रन पर एक विकेट चटकाने के अलावा 19 गेंद में नाबाद 45 रन की पारी खेलकर टीम की सात विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

सनराइजर्स के कप्तान ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि इस टीम से जुड़ने से पहले दक्षिण अफ्रीका के बहुत से लोगों ने उन्हें देखा होगा। वह मैदान के अंदर और बाहर अपने जीवन का सबसे अच्छा महीना जी रहा है। मुझे लगता है कि उसने हम में से बहुत से लोगों को हैरान कर दिया लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों और एबीडी (एबी डिविलियर्स) ने हमें बताया कि यह लड़का अच्छा स्पिनर और अच्छा बल्लेबाज है और उसने हमारे लिए शानदार काम किया है।’’

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Sourav Ganguly
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |