IPL नीलामी में अनसोल्ड रहे डेवोन कॉनवे ने SA20 में खेली तूफानी, इतने गेंदों में ठोके 64 रन

संक्षेप: IPL 2026 की मिनी नीलामी में अनसोल्ड रहने के ठीक बाद न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने SA20 के ओपनिंग मैच में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है। उन्होंने अपनी दमदार पारी से टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेवोन कॉनवे SA20 2025 के पहले ही मैच में दमदार प्रदर्शन करके विपक्षी टीमों को उनसे बचकर रहने का संकेत दे दिया है। कॉनवे ने डर्बन सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए MI केप टाउन के खिलाफ सिर्फ 26 गेंदों में अर्धशतक जड़कर सभी फ्रेंचाइजियों को अपनी ताकत का अहसास कराया है। हालांकि हाल में हुई आईपीएल नीलामी के दौरान डेवोन कॉनवे को खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और वह अनसोल्ड रहे थे। एसए20 का चौथा सीजन 26 दिसंबर से शुरू हुआ, जबकि फाइनल 25 जनवरी को खेला जाएगा।

केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में डेवोन कॉनवे ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत लिया। कॉनवे ने गेंदों में 64 रन की धमाकेदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन (40) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए मात्र 52 गेंदों में 96 रनों की विस्फोटक साझेदारी की।

इस महीने हुई आईपीएल 2026 नीलामी में डेवोन कॉनवे अनसोल्ड रहे। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके इस खिलाड़ी पर इस बार किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। कॉनवे ने आईपीएल में 29 मैच खेले हैं और 1080 रन बनाए हैं।

मैच की बात करें तो डर्बन सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 232 रन बनाए। इस दौरान शुरुआती 6 बल्लेबाजों ने 20 से अधिक स्कोर बनाए। डेवोन कॉनवे ने टीम के लिए सर्वाधिक 64 रन बनाए। केप टाउन की ओर से जॉर्ज लिंड ने सर्वाधिक दो विकेट लिए। 233 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी MI केप टाउन के लिए रेयान रिकल्टन ने शतकीय पारी खेली। उन्होंने 63 गेंद में 113 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 11 छक्के और पांच चौके लगाए।