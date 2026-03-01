SA Vs ZIM Live Score: ZIM के बल्लेबाजों पर हावी अफ्रीकी गेंदबाज, क्या बन पाएगा सम्मानजनक स्कोर?

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
Mar 01, 2026 03:48 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में आज दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच सेमीफाइनल की तैयारियों को अंतिम रूप देने जैसा है, जबकि जिम्बाब्वे के लिए यह मैच साख बचाने जैसा है।

SA Vs ZIM Live Score: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में आज दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला होने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच सेमीफाइनल की तैयारियों को अंतिम रूप देने जैसा है, क्योंकि वे पहले ही टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं।

जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

ZIM- 69/3 (9 ओवर)

जिम्बाब्वे की प्लेइंग XI- तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुन्योंगा, क्लाइव मदांडे, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ग्रीम क्रीमर और ब्लेसिंग मुज़ारबानी।

दक्षिण अफ्रीका XI - एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका और लुंगी एनगिडी।

टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही प्रोटियाज टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और लीग स्टेज के बाद सुपर-8 में भारत और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों को भी मात दी है। दूसरी ओर, जिम्बाब्वे के लिए यह इस विश्व कप के सफर का आखिरी मैच है, क्योंकि सुपर-8 के शुरुआती मैचों में वेस्टइंडीज और भारत से मिली हार के बाद वे सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं।

जिम्बाब्वे के लिए यह मुकाबला सम्मान बचाने के लिए है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी दिग्गज टीमों को हराकर सभी को हैरान किया था, लेकिन भारतीय पिचों पर उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही संघर्ष करती दिखी हैं। कप्तान सिकंदर रज़ा की टीम के लिए ब्रायन बेनेट बल्ले से और ब्लेसिंग मुज़ारबानी गेंद से सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिन के मैच अक्सर 'स्टिकी' और धीमे रहे हैं, जहां टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है क्योंकि यहां पिछले पांच में से चार मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते हैं। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा।

SA Vs ZIM Live Score: 9 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज ने 3 विकेट के नुकसान पर 69 रन बना लिए हैं। टीम बड़े लक्ष्य की ओर बिल्कुल भी अग्रसर नजर नहीं आ रही है और अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन पर अपना दबदबा बनाए रखा है।

SA Vs ZIM Live Score: जिम्बाब्वे ने 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाजी मारुमनी (7) और टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक ब्रेन बैनेट (15) पवेलियन जा चुके हैं। नार्खिया और मफाफा को एक-एक विकेट हासिल हुए हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

