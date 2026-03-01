SA Vs ZIM Live Score: ZIM के बल्लेबाजों पर हावी अफ्रीकी गेंदबाज, क्या बन पाएगा सम्मानजनक स्कोर?
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में आज दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच सेमीफाइनल की तैयारियों को अंतिम रूप देने जैसा है, जबकि जिम्बाब्वे के लिए यह मैच साख बचाने जैसा है।
जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।
ZIM- 69/3 (9 ओवर)
जिम्बाब्वे की प्लेइंग XI- तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुन्योंगा, क्लाइव मदांडे, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ग्रीम क्रीमर और ब्लेसिंग मुज़ारबानी।
दक्षिण अफ्रीका XI - एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका और लुंगी एनगिडी।
टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही प्रोटियाज टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और लीग स्टेज के बाद सुपर-8 में भारत और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों को भी मात दी है। दूसरी ओर, जिम्बाब्वे के लिए यह इस विश्व कप के सफर का आखिरी मैच है, क्योंकि सुपर-8 के शुरुआती मैचों में वेस्टइंडीज और भारत से मिली हार के बाद वे सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं।
जिम्बाब्वे के लिए यह मुकाबला सम्मान बचाने के लिए है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी दिग्गज टीमों को हराकर सभी को हैरान किया था, लेकिन भारतीय पिचों पर उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही संघर्ष करती दिखी हैं। कप्तान सिकंदर रज़ा की टीम के लिए ब्रायन बेनेट बल्ले से और ब्लेसिंग मुज़ारबानी गेंद से सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिन के मैच अक्सर 'स्टिकी' और धीमे रहे हैं, जहां टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है क्योंकि यहां पिछले पांच में से चार मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते हैं। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा।
SA Vs ZIM Live Score: 9 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज ने 3 विकेट के नुकसान पर 69 रन बना लिए हैं। टीम बड़े लक्ष्य की ओर बिल्कुल भी अग्रसर नजर नहीं आ रही है और अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन पर अपना दबदबा बनाए रखा है।
SA Vs ZIM Live Score: जिम्बाब्वे ने 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाजी मारुमनी (7) और टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक ब्रेन बैनेट (15) पवेलियन जा चुके हैं। नार्खिया और मफाफा को एक-एक विकेट हासिल हुए हैं।
