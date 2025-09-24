SA vs WI south africa West Indies T20 series likely to be reduced due to clash with T20 World Cup वेस्टइंडीज के दक्षिण अफ्रीका दौरे में हो सकता है बदलाव, टी20 विश्व कप बनेगा वजह, Cricket Hindi News - Hindustan
दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली टी20 सीरीज के शे़ड्यूल में बदलाव हो सकता है। दोनों टीमों के बीच 27 जनवरी से 6 फरवरी तक सीरीज खेली जाएगी। इस दौरान अफ्रीका और वेस्टइंडीज पांच टी20 मैच होंगे।

Himanshu Singh VartaWed, 24 Sep 2025 06:40 PM
दक्षिण अफ़्रीका को वेस्टइंडीज के खिलाफ इस गर्मियों की अपनी एकमात्र पुरुष अंतरराष्ट्रीय घरेलू सीरीज को छोटा करना पड़ सकता है, ताकि दोनों टीमें समय पर टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारत और श्रीलंका पहुंच सकें। दक्षिण अफ़्रीका 27 जनवरी से 6 फरवरी तक वेस्टइंडीज की मेजबानी करने वाला है, जहां पांच टी20 खेले जाने हैं। ईएसपीएन क्रिकइंफो ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट किया था कि टी20 विश्व कप संभवतः 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। अगर टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होता है, तो आईसीसी का सपोर्ट पीरियड 31 जनवरी से शुरू होगा। इस समय में टीमों से उम्मीद की जाती है कि वे मेजबान देशों में पहुंचें और वैकल्पिक अभ्यास मैच खेलें।

यह सपोर्ट पीरियड पहले 3 फरवरी से शुरू हो रहा था और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने अपने घरेलू कार्यक्रम इसी समझ के साथ बनाए थे कि दक्षिण अफ़्रीका के पास विश्व कप के लिए यात्रा करने का पर्याप्त समय होगा। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि टीमें पूरा आईसीसी सपोर्ट पीरियड मेजबान देश में ही बिताएं। आईसीसी ने इस विश्व कप में भाग लेने वाले देशों से पूछा है कि वे कितने अभ्यास मैच खेलना चाहते हैं और विकल्प शून्य से लेकर दो मैच तक का है।

जब कोई देश दो अभ्यास मैच चुनता है, तो उनका सपोर्ट पीरियड टूर्नामेंट से एक हफ़्ता पहले शुरू होता है। सीएसए इस समय क्रिकेट वेस्टइंडीज से चर्चा कर रहा है कि वेस्टइंडीज कब उपमहाद्वीप पहुंचना चाहता है और उन्हें कितने अभ्यास मैच खेलने हैं। अगर टीमें कोई अभ्यास मैच नहीं खेलती हैं, तो आईसीसी सपोर्ट पीरियड 7 फरवरी से चार दिन पहले यानी 3 फरवरी से शुरू होगा।

भले ही वेस्टइंडीज टी20 विश्व कप से पहले कोई अभ्यास मैच ना खेलना चाहे, सीएसए को पांच टी20 में से कम से कम दो मैच रद्द करने होंगे। आख़िरी दो मैच 3 और 6 फरवरी को निर्धारित हैं। इन मैचों को इससे पहले नहीं खेला जा सकता, क्योंकि एसए20 टूर्नामेंट 25 जनवरी को समाप्त होगा।

सीएसए इस समय यह तय कर रहा है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच किन स्थलों पर खेले जाएं। वर्तमान में संभावना है कि वे पार्ल, न्यूलैंड्स, ईस्ट लंदन का बफ़ेलो पार्क, सेंचूरियन और जोहानसबर्ग होंगे। सीएसए ने इस साल अपने मैदानों को 2027 वनडे विश्व कप के लिए तैयार करने के मकसद से कम भीड़भाड़ वाला सीजन रखने की योजना बनाई थी। वर्तमान में देशभर में ड्रॉप-इन पिचें विकसित की जा रही हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका इस समस्या से मुश्किल से बचे हैं। उनकी तीन मैचों की टी20 सीरीज श्रीलंका में 30 जनवरी से 3 फरवरी तक खेली जाएगी। उन्हें यह फायदा भी है कि उस वक्त वे एक मेजबान देश में होंगे।

