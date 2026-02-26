साउथ अफ्रीका ने बढ़ाए सेमीफाइनल की ओर कदम, वेस्टइंडीज की हार ने टीम इंडिया से हटाया NRR का साया
South Africa vs West Indies: साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका ने 177 रनों का टारगेट चेज किया। वेस्टइंडीज की हार ने टीम इंडिया के सिर से नेट रनरेट (NRR) का साया हटा दिया है।
एडेन मार्करम की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की सीट पक्की करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारत को 76 रनों से हारने के बाद साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में 9 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। वेस्टइंडीज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 177 रनों का टारगेट दिया, जिसे साउथ अफ्रीका ने 16.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर चेज किया। ग्रुप-1 का हिस्सा साउथ अफ्रीका के खाते में दो मैचों में चार अंक हो गए हैं और तालिका में शीर्ष पर काबिज हो गई है। वेस्टइंडीज के दो मैचों में दो अंक हैं। वेस्टइंडीज की हार से टीम इंडिया के सिर से नेट रनरेट का साया हट गया है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत को अब दो सुपर-8 मैचों में सिर्फ जीत हासिल करने होगी और उसकी सेमीफाइनल में एंट्री हो जाएगी। भारत को गुरुवार को जिम्बाब्वे से भिड़ना है जबकि एक मार्च को वेस्टइंडीज से टक्कर होगी। भारत जैसे ही जिम्बाब्वे से जीतेगा तो साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म हो जाएगा।
एडेन मार्करम प्लेयर ऑफ द मैच बने
वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने कप्तान एडेन मार्करम की शानदार पारी के दम पर आसानी से लक्ष्य हासिल किया। मार्करम ने 46 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए। उनके बल्ले से सात चौके और चार छक्के लगाए। उन्होंने मौजूदा टूर्नामेंट में तीसरी बार पचास प्लस स्कोर बनाया। मार्करम ने क्विंटन डिकॉक के साथ पहले विकेट के लिए 95 रनों की दमदमरा साझेदारी की और वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। डिकॉक फिफ्टी से चूक गए। उन्होंने 24 गेंदों में 47 रन जुटाए, जिसमें चार चौके और चार सिक्स शामिल हैं। डिकॉक को रोस्टन चेस ने आठवें ओवर में आउट किया। इसके बाद मार्करम ने रयान रिकेल्टन के साथ 82 रनों की अटूट साझेदारी की और साउथ अफ्रीका को जीत की दहलीज पार कराई। रिकेल्टन ने 28 गेंदों में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 45 रन बनाए।
वेस्टइंडीज ने 60 के अंदर गंवाए 5 विकेट
इससे पहले, वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 176 रन जुटाए। वेस्टइंडीज ने शुरुआती झटकों के बाद निचले क्रम के बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड (नाबाद 52 रन) के अर्धशतक और जेसन होल्डर (49 रन) के साथ आठवें विकेट के लिए 89 रन की रिकॉर्ड साझेदारी से वापसी करते हुए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। पिछले मैच में टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज ने सात ओवर के अंदर 60 रन में पांच विकेट गंवा दिए थे। इसमें साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा (22 रन देकर दो विकेट) और लुंगी एनगिडी (30 रन देकर तीन विकेट) ने वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। वेस्टइंडीज का स्कोर एक समय सात विकेट पर 83 रन था लेकिन शेफर्ड (37 गेंद, तीन चौके, चार छक्के) और होल्डर (31 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) ने मिलकर आठवें विकेट के लिए 57 गेंद में 89 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करके टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में मदद की।
लुंगी एनगिडी ने की शानदार गेंदबाजी
टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने के बाद साउथ अफ्रीका ने स्पिनर केशव महाराज से शुरुआत कराई लेकिन कप्तान शाई होप (16) ने शुरू में ही जोश दिखाते हुए दो छक्के और एक चौका लगा दिया। दूसरे छोर पर ब्रैंडन किंग (21 रन) ने मार्को यानसेन के बाउंड्री लगाई जिससे वेस्टइंडीज ने दो ओवर में 29 रन बना लिए। पर इसके बाद शीर्ष क्रम के चरमराने के सिलसिला शुरू हुआ। रबाडा ने होप को कैच आउट कराया। फिर शिमरोन हेटमायर (02) भी आउट हो सकते थे लेकिन कॉर्बिन बॉश ने मिडऑन पर उनका कैच छोड़ दिया। हालांकि रबाडा ने तीन गेंद बाद हेटमायर को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद फॉर्म में चल रहे एनगिडी ने चौथे ओवर में दोहरा झटका दिया। किंग ने उन पर लगातार दो चौके लगाने के बाद कैच आउट हो गए।
होल्डर ने यानसेन के ओवर में 22 बनाए
फिर दो गेंद बाद एनगिडी ने रोस्टन चेस (02) के स्टंप उखाड़ दिए। इस तरह वेस्टइंडीज ने 10 गेंद के अंदर चार विकेट खो दिए थे और चार ओवर के बाद उनका स्कोर चार विकेट पर 44 रन था। शेरफाने रदरफोर्ड (12) ने थोड़ी कोशिश की और बॉश की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाया लेकिन अगली ही गेंद पर विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को कैच देकर आउट हो गए। एनगिडी ने तीसरा विकेट रोवमैन पॉवेल (09) के रूप में लिया जिससे वेस्टइंडीज ने 71 रन पर छह विकेट गंवा दिए थे। मैथ्यू फोर्ड (11) एक छक्का लगाने के तुरंत बाद बॉश का दूसरा शिकार बने। फिर लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम जल्द ही सिमट जाएगी, होल्डर और शेफर्ड ने टीम को संभाला। होल्डर ने अंत में यानसेन के एक ओवर में 22 रन बनाए। लेकिन वह अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर रन आउट हो गए। (एजेंसी इनपुट के साथ)
