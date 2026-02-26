होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
SA Vs WI Live Score:वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका आमने-सामने, भारत की किस्मत का होगा फैसला

SA Vs WI Live Score: नमस्कार विश्व कप की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 ग्रुप 1 की दो सबसे शक्तिशाली और अब तक अजेय टीमें वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने हैं। यह मैच सेमीफाइनल के समीकरणों के लिहाज से भी बहुत अहम है।

वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप मैच

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 26 Feb 2026 01:48 PM IST
SA Vs WI Live Score: नमस्कार विश्व कप की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 ग्रुप 1 की दो सबसे शक्तिशाली और अब तक अजेय टीमें वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने हैं। यह मैच सेमीफाइनल के समीकरणों के लिहाज से भी बहुत अहम है। एडेन मार्कराम की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अब तक अपने पांचों मैच जीते हैं और पिछले मैच में इसी मैदान पर भारत को हराकर वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। यदि आज प्रोटियाज टीम जीत दर्ज करती है, तो वे सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेंगे।

दूसरी ओर, वेस्टइंडीज की टीम भी टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है और उनके खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। शिमरॉन हेटमायर रनों का अंबार लगा रहे हैं, जबकि गेंदबाजी में गुडाकेश मोती और मैथ्यू फोर्ड किफायती रहने के साथ-साथ विकेट भी चटका रहे हैं। अहमदाबाद की लाल मिट्टी वाली पिच आज तेज गेंदबाजों को मदद दे सकती है, जिससे गेंद बल्ले पर तेजी से आएगी। वेस्टइंडीज के पास जहां बड़े हिटर मौजूद हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने टूर्नामेंट में अब तक जबरदस्त जुझारूपन और अनुशासन दिखाया है। दोपहर के इस मुकाबले में ओस का कोई प्रभाव नहीं होगा, जिससे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी का फैसला पूरी तरह से टीम की रणनीति पर निर्भर करेगा। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह सुपर 8 चरण का सबसे कड़ा और दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है।

टीमों का आधिकारिक स्क्वॉड (Squad):

दक्षिण अफ्रीका स्क्वॉड: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ।

वेस्टइंडीज स्क्वॉड: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमार जोसेफ, क्वेंटिन सैमसन, जेडेन सील्स, रोस्टन चेस, जॉनसन चार्ल्स

T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026

