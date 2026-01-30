क्विंटन डी कॉक के शतकीय तूफान में उड़ा वेस्टइंडीज, SA ने 200+ की हैरतअंगेज रनचेज को दिया अंजाम

संक्षेप: SA vs WI Highlights 2nd T20I: क्विंटन डी कॉक के शानदार शतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 222 रनों का टारगेट महज 17.3 ओवर में चेज कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई।

SA vs WI Highlights 2nd T20I: क्विंटन डी कॉक के तूफानी शतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। वेस्टइंडीज ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 221 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करते हुए डिकॉक ने 49 गेंदों पर 115 रन रनों की तूफानी पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने 222 रनों का यह टारगेट महज 17.3 ओवर में ही चेज कर डाला। यह T20I क्रिकेट के इतिहास में उनका 200 से अधिक रनों का चेज किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है, वहीं फुल मेंबर टीम द्वारा यह चौथे सबसे तेज 200+ चेज करने का रिकॉर्ड है।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में सबसे तेज 200 से अधिक रन का टारगेट चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। भारत ने महज 15.2 ओवर में 209 रन का टारगेट चेज किया था। अब साउथ अफ्रीका ने 222 रनों के टारगेट का पीछा 17.3 ओवर में कर टॉप-4 में अपनी जगह बनाई है।

साउथ अफ्रीका का पिछला रिकॉर्ड 17.4 ओवर का था, जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 2007 में बनाया था।

T20I में सबसे कम ओवर में 200 से ज्यादा के टारगेट का पीछा करने वाली टीमें 15.2 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी, 2026

16 - पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2025

16.1 - ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज, बासेटेरे, 2025

17.3 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2026

17.4 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, जोहान्सबर्ग, 2007

222 रनों के इस टारगेट का पीछा करते हुए क्विंटन डी कॉक और रायन रिकेल्टन के बीच दूसरे विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी हुई, जो साउथ अफ्रीका के लिए टी20 में किसी भी विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है। रिकेल्टन ने 36 गेंदों पर 77 रन बनाकर डिकॉक का भरपूर साथ दिया।

T20I में SA के लिए 150 से ज्यादा की पार्टनरशिप (किसी भी विकेट के लिए) 174* - क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर बनाम IND, गुवाहाटी, 2022

170 - ग्रीम स्मिथ और लूट्स बोसमैन बनाम ENG, सेंचुरियन, 2009

168 - क्विंटन डी कॉक और रिले रोसौव बनाम BAN, सिडनी, 2022

162 - क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन बनाम WI, सेंचुरियन, 2026

157 - रीज़ा हेंड्रिक्स और रस्सी वैन डेर डुसेन बनाम PAK, सेंचुरियन, 2024

152 - क्विंटन डी कॉक और रीज़ा हेंड्रिक्स बनाम WI, सेंचुरियन, 2023

क्विंटन डी कॉक ने अपनी 115 रनों की पारी में 10 छक्के लगाए। यह साउथ अफ्रीका के लिए एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा सिक्स है। साउथ अफ्रीका के लिए रिचर्ड लेवी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2012 में 13 सिक्स लगाए थे, उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है।

SA के लिए एक T20I पारी में सबसे ज्यादा छक्के 13 - रिचर्ड लेवी बनाम NZ, हैमिल्टन, 2012

10 - रीज़ा हेंड्रिक्स बनाम PAK, सेंचुरियन, 2024

10 - क्विंटन डी कॉक बनाम WI, सेंचुरियन, 2026

9 - लुट्स बोसमैन बनाम ENG, सेंचुरियन, 2009