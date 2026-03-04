होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
SA vs NZ Live Score: आज होगा टी20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल, अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगी भिड़ंत

SA vs NZ Live Score: दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। अफ्रीका ने लगातार 7 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 4 मुकाबले जीते हैं।

SA vs NZ Live Score

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 04 Mar 2026 03:41 PM IST
SA vs NZ Live Score: दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें बुधवार को टी20 विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भिड़ेंगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। दक्षिण अफ्रीका ने टूर्नामेंट में लगातार सात जीत दर्ज की हैं। अफ्रीका का सबसे करीबी मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था, जहां दूसरे सुपर ओवर में अफ्रीका ने बाजी मारी थी। वहीं एडन मार्करम के नेतृत्व वाली टीम ने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को भी मात दी है। अफ्रीका टूर्नामेंट की एकमात्र अजेय टीम हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम बेहतर रन रेट के कारण सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल हुई है। उसका पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ वह मुकाबला हार गई थी लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत के कारण टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही। ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड ने तीन मुकाबले जीते थे।

4 Mar 2026, 03:41:31 PM IST

SA vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड की टीम

SA vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सीफर्ट, रचिन रविंद्र, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, इश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, कोल मैककॉन्ची, जेम्स नीशम।

4 Mar 2026, 03:18:45 PM IST

SA vs NZ Live Score: दक्षिण अफ्रीका की टीम

SA vs NZ Live Score: दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), क्विंटन डीकॉक, रयान रिकलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, एनरिक नॉर्किया, जेसन स्मिथ।

4 Mar 2026, 03:02:51 PM IST

SA vs NZ Live Score: दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड पहला सेमीफाइनल

SA vs NZ Live Score: दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल बुधवार को खेला जाएगा। अफ्रीका की टीम ने जारी टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है, जबिक न्यूजीलैंड ने 4 मैच जीते हैं।

