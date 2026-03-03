क्या न्यूजीलैंड की T20 वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री तय? ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की रूह कंपा देगा!

न्यूजीलैंड की टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से टक्कर होगी। साउथ अफ्रीका का आईसीसी नॉकआउट मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है।

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल बुधवार को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों की कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भिड़ंत होगी। मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम का जारी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका से दूसरी बार सामना होगा। दोनों की जब शुरुआती चरण में अहमदाबाद में टक्कर हुई थी, तब एडेन मार्करम के नेतृत्व वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से शिकस्त दी थी। हालांकि, न्यूजीलैंड ने आईसीसी नॉकआउट मैचों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे उसे फाइनल के टिकट का दावेदार माना जा रहा।

ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की रूह कंपा देगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के किसी नॉकआउट मैच में टक्कर होगी। दोनों टीमों ने अब तक आईसीसी टूर्नामेंट में कुल तीन नॉकआउट मैच खेले हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। साउथ अफ्रीका कभी न्यूजीलैंड से आईसीसी नॉकआउट मुकाबला नहीं जीत सका। दोनों टीमों में पहला आईसीसी नॉकआउट मैच साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप में खेला गया था। यह क्वार्टर फाइनल था। न्यूजीलैंड ने ढाका में 221/8 का स्कोर बनाने के बाद साउथ अफ्रीका को 49 रनों से हराया। कीवी टीम की 2015 में वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ंत हुई थी। न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में बारिश से प्रभावित मैच चार विकेट से जीता। दोनों टीम तीसरी बार आईसीसी नॉकआउट मैच में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में टकराईं। तब न्यूजीलैंड ने 362/6 का स्कोर खड़ा करने के बाद साउथ अफ्रीका को 50 रनों से रौंदा।

टी20 इंटरनेशनल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड कैसा है? न्यूजीलैंड का भले ही आईसीसी नॉकआउट मैचों में दबदबा रहा हो लेकिन उपविजेता साउथ अफ्रीका का T20I रिकॉर्ड अच्छा है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आपस में 19 मैच खेले हैं। इस दौरान साउथ अफ्रीका ने 12 मकाबलों में विजयी परचम फहराया जबकि न्यूजीलैंड को सिर्फ बार जीत नसीब हुई। साउथ अफ्रीका मौजूदा टूर्नामेंट में अजेय है। उसने लगातार सात मुकाबले जीते हैं। हालांकि, न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल में भारत में खेलने के अनुभव का फायदा उठाने की फिराक में होगी। न्यूजीलैंड की टीम इस साल की शुरुआत से भारत में है। कीवी टीम ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज और फिर पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली थी।