केशव महाराज हुए इंग्लैंड टी20 सीरीज से बाहर, ब्योर्न को टीम में मिली जगह

दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। महाराज को ग्रोइन में चोट लगी है। केशव की जगह ब्योर्न फोर्टुइन को टीम में शामिल किया गया है।

दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को घोषणा की। महाराज को ग्रोइन में चोट लगी है। महाराज की जगह ब्योर्न फोर्टुइन को टीम में जगह मिली है। इंग्लैंड की टीम ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका पर रिकॉर्ड 146 रन की बड़ी जीत दर्ज की। सॉल्ट के नाबाद 141 रन और जोस बटलर की 83 रन की ताबड़तोड़ पारी से इंग्लैंड ने दो विकेट पर 304 रन बनाने। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रारूप का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड की पारी में 18 छक्के और 30 चौके लगे।

30 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर ब्योर्न फोर्टुइन ने आखिरी बार सितंबर 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। उन्हें केशव महाराज की जगह टीम में शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने कार्डिफ में बारिश से प्रभावित टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 14 रन (डकवर्थ लुईस नियम) से जीत लिया। आखिरी मैच नॉटिंघम में खेला जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा करते हुए तीन विकेट पर 64 रन बना लिये थे लेकिन आठवें ओवर में कप्तान एडेन मारक्रम की 20 गेंदों में 41 रनों रन की पारी पर विराम लगने के बाद टीम की हार तय हो गयी। दक्षिण अफ्रीका की पारी 17वें ओवर में 158 रन पर सिमट गयी। मारक्रम शीर्ष स्कोरर रहे। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह रनों के हिसाब से सबसे बड़ी टी20 हार है, जबकि इंग्लैंड के लिए यह रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। दक्षिण अफ्रीका ने हवा की नमी का फायदा उठाने की उम्मीद में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन सॉल्ट और बटलर की सलामी जोड़ी ने ओल्ड ट्रैफर्ड के अपने घरेलू मैदान में उनके गेंदबाजों की जमकर धुनाई की।