साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने फुस्स हुए बांग्लादेशी बैटर, दूसरे टेस्ट के पहले दिन प्रोटियास की मजबूत पकड़
साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला सेंचुरियन में खेला जा रहा है, जिसके पहले प्रोटियास टीम ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। बांग्लादेश की टीम 91 रनों पर ऑलआउट गई है और साउथ अफ्रीका ने 89/1 रन दिन का खेल खत्म होने तक बना लिए हैं।
साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला सेंचुरियन में सोमवार, 23 नवंबर से खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद बांग्लादेश की हालत खस्ता नजर आ रही है। साउथ अफ्रीकी टीम ने मेहमानों से सिर्फ 3 रन पीछे रह गई है और उसके 9 विकेट शेष हैं। बांग्लादेश बहुत छोटे स्कोर पर ऑलआउट हुई।
टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरे और पूरी टीम 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर सकी। मार्को यानसन और एनरिक नॉर्किया की धारदार गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की पारी लड़खड़ा पूरी तरह लड़खड़ा गई। बारिश से प्रभावित पहले दिन टीम ने चाय काल के विश्राम के बाद तीसरे सत्र में 91 रनों के कुल योग पर ऑल आउट हो गई।
बारिश के कारण धुला मैच
बारिश के कारण सोमवार को सुबह का पूरा सत्र धुल गया और खेल शुरू होने में करीब चार घंटे की देरी हुई। इसके बाद दिन के बाकी दो सत्रों में 60 ओवर का खेल कराने का फैसला किया गया। बादलों से घिरे मौसम और नमी वाली पिच पर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही। यान्सेन ने सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन (तीन) को पहली स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद महफिजुल इस्लाम (23) और मोमिनुल हक (18) ने दूसरे विकेट के लिए 37 रन जोड़कर पारी संभालने की कोशिश की। नॉर्किया ने इस्लाम को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। इसके दो गेंद बाद ही उन्होंने कप्तान नजमुल हुसैन शंटो (चार) को भी बोल्ड कर दिया। वियान मुल्डर ने मोमिनुल हक (18) को बोल्ड कर दक्षिण अफ्रीका को चौथी सफलता दिलाई। इसके बाद यानसन ने लिटन दास (आठ) को गली क्षेत्र में कैच कराया जिससे 25.4 ओवर में 73 रन पर बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन में पहुंच गयी।
चाय काल के बाद सिर्फ 6 रन के अंदर गिर गए चार विकेट
पहले टेस्ट में शानदार शतक लगाने वाले तौहीद हृदय (19) ने मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए आक्रामक रूख अपनाया। उन्होंने साइमन हार्मर के खिलाफ दो चौके और एक छक्का लगाया लेकिन चाय के विश्राम से ठीक पहले इस स्पिन गेंदबाज ने उन्हें स्लिप में एडेन मारक्रम हाथों कैच करा दिया। चाय काल तक बांग्लादेश के 85 रनों पर छ विकेट थे, लेकिन दोबारा मैदान पर उतरी बांग्लादेश की टीम के शेष बचे बैटर 6 रन और जोड़ सके और 91 क योग पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। साउथ अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाडा और मार्को यान्सेन ने 3-3 विकेट लिए। नार्किया को 2 और वियाम मुल्डर-साइमन हार्मर को 1-1 विकेट मिले।
साउथ अफ्रीका की शानदार शुरुआत, सिर्फ तीन रन से पीछे
पहली पारी के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत दी और सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की। एडेन मार्करम 21 रन बनकार एबादोत हुसैन का शिकार लिटन दास के हाथों हुए। जुबैर हजमा और मार्केस एकरमैन के बीच 39 रनों की साझेदारी हुई। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 17 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट के नुकसान पर 88 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश से पहली पारी के आधार पर प्रोटियास टीम सिर्फ 3 रन पीछे रह गई है और अभी उसके दो विकेट शेष हैं।
मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने दो और बांग्लादेश ने तीन बदलाव किए
इससे पहले टॉस के दौरान साउथ ने अपनी टेस्ट टीम में दो बदलाव किए। चोटिल कप्तान तेम्बा बावुमा की जगह टोनी डी जोरजी को शामिल किया गया और मारक्रम टीम की अगुवाई कर रहे हैं। डेन पैटरसन की जगह नोर्किया को मौका मिला। बांग्लादेश ने अपनी टीम में तीन बदलाव किए। अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम कमर में चोट के कारण और तेज गेंदबाज हसन महमूद कोहनी की चोट के कारण बाहर हो गए। रहीम की जगह जाकिर अली को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया। मध्यम गति के गेंदबाज खालिद अहमद और शोरिफुल इस्लाम को टीम में जगह मिली। ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज को बाहर रखा गया।
पहला मैच साउथ अफ्रीका 9 विकेट से जीता
दो टेस्ट मैचों की शृंखला के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने जोहानिसबर्ग में बांग्लादेश को नौ विकेट से हराया था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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