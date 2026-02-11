SA vs AFG: सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने कैसी जीती हारी बाजी? ऐसा था आखिरी ओवर का रोमांच

संक्षेप: SA vs AFG Super Over: साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल की। मैच का रिजल्ट डबल सुपर ओवर में निकला। अफगानिस्तान ने 187 रन बनाकर मैच टाई कराया।

साउथ अफ्रीका ने बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए ग्रुर बी मैच का रिजल्ट डबल सुपर ओवर में निकला। रयान रिकेल्टन (61) और क्विंटन डिकॉक (59) के अर्धशतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने 187/6 का स्कोर बनाया। जवाब में अफगानिस्तान ने 19.4 ओवर में 187 रन जुटाकर मैच टाई कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने अफगानिस्तान के लिए 42 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली। लूंगी एनगिडी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने 26 रन देकर तीन विकेट झटके।

कुछ ऐसा था आखिरी ओवर का रोमांच अफगानिस्तान को कगिसो रबाडा द्वारा डाले गए 20वें ओवर में 13 रनों की जरूरत थी और एक विकेट शेष था। रबाडा ने नो बॉल से ओवर की शुरुआत की। नूर अहमद कवर पर कैच हो गए थे लेकिन बच गए। तेज गेंदबाज रबाडा ने अगली गेंद वाइड डाली। उन्होंने फिर लीगल डिलीवरी की, जिसपर नूर कोई रन नहीं बना सके। नूर ने दूसरी गेंद पर छक्का ठोका। तीसरी गेंद डॉट रही। रबाडा ने अगली गेंद पर नूर को फिर कैच कराया लेकिन अंपायर ने नो बॉल करार दिया। ऐसे में नूर ने दौड़कर दो रन कंप्लीट कर लिए। अफगानिस्तान को महज एक रन की दरकार थी मगर फजलहक फारूकी चौथी गेंद पर रनआउट हो गए। उनका खाता नहीं खुला। मैच ओवर में पहुंच गया। नूर ने 9 गेंदों में नाबाद 15 रन बटोरे।

अफगानिस्तान ने सुपर ओवर बनाए 17 अफगानिस्तान ने पहले सुपर ओवर में 17 रन जुटाए। अजमतुल्लाह उमरजई ने लुंगी एनगिडी की पहली गेंद पर चौका और अगली पर छक्का जमाया। उन्होंने तीसरी गेंद पर सिंगल लिया। गुरबाज ने चौथी गेंद पर एक रन बनाया और उमरजई पर अजमतुल्लाह क्रीज पर आए। उन्होंने पांचवी गेंद पर चौका जड़ा और फिर सिंगल लिया। साउथ अफ्रीका की ओर से बैटिंग करने डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस उतरे। मिलर ने फारूकी की पहली गेंद पर सिंगल निकाला और ब्रेविस ने दूसरी पर हवाई फायर किया। वह तीसरी गेंद पर पवेलियन लौट गए। ट्रिस्टन स्टब्स ने चौथी गेंद पर चौका मारा। फारूकी ने अगली गेंद डॉट डाली। स्टब्स ने छठी गेंद पर छक्का लगाकर साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को जिंदा रखा। पहला सुपर ओवर टाई होने के बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ।