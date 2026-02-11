SA vs AFG Live Score: साउथ अफ्रीका को लगा बड़ा झटका, कप्तान एडन मारक्रम लौटे पवेलियन

साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान लाइव स्कोर

Wed, 11 Feb 2026 11:18 AM IST

SA vs AFG Live Score ICC T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 13वां मैच आज यानी बुधवार, 11 फरवरी को अहमदाबाज के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने ‘करो या मरो’ मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। साउथ अफ्रीका को पहला झटका कप्तान एडन मारक्रम के रूप में 12 के स्कोर पर लगा है। मारक्रम ने पिछले मैच में फिफ्टी ठोकी थी। साउथ अफ्रीका की नजरें जहां लगातार दूसरा मुकाबला जीत पॉइंट्स टेबल में टॉप करने और सुपर-8 की उम्मीदों को पुख्ता करने पर होगी, वहीं अफगानिस्तान जीत का खाता खोलना चाहेगा। अफगानिस्तान की पहली भिड़ंत न्यूजीलैंड से हुई थी, जहां उन्हें 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान अगर आज साउथ अफ्रीका से हारता है तो उनकी सुपर-8 में पहुंचने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लग सकता है। RSA 12-1 (2.3) साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी अफगानिस्तान (प्लेइंग XI): रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी

11 Feb 2026, 11:18:18 AM IST SA vs AFG Live Score: डी कॉक ने लगाया पहला छक्का SA vs AFG Live Score: मुजीब उर रहमान के चौथे ओवर में क्विंटन डी कॉक ने डीप मिड विकेट की दिशा में पारी का पहला छक्का लगाया। अगली गेंद पर उन्हें चौका भी मिला।

11 Feb 2026, 11:14:04 AM IST SA vs AFG Live Score: मारक्रम हुए आउट SA vs AFG Live Score: साउथ अफ्रीका को पहला झटका 12 के स्कोर पर तीसरे ओवर में लगा है। फजलहक की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह गेंद को हवा में मार बैठे। मिड ऑफ पर खड़े मोहम्मद नबी ने हाई कैच पकड़ा। मारक्रम ने 5 रन बनाए।

11 Feb 2026, 11:06:45 AM IST SA vs AFG Live Score: मारक्रम ने चौके के साथ खोला खाता SA vs AFG Live Score: फजलहक फारूकी ने पहले ओवर की पहली पांच डॉट गेंदें डाली, मगर आखिरी गेंद पर वह मारक्रम को रूम दे बैठे, जिसका फायदा साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने उठाते हुए शानदार चौका लगाया। इसी के साथ अफ्रीका का खाता भी खुला। दूसरा ओवर मुजीब उर रहमान डाल रहे हैं।

11 Feb 2026, 11:02:27 AM IST SA vs AFG Live Score: साउथ अफ्रीका की पारी का हुआ आगाज SA vs AFG Live Score: क्विंटन डी कॉक और एडन मारक्रम की सलामी जोड़ी मैदान पर उतर चुकी है। पहली ओवर फजलहक फारूकी डाल रहे हैं।

11 Feb 2026, 10:59:05 AM IST SA vs AFG Live Score: राष्ट्रगान के लिए दोनों टीमें मैदान पर SA vs AFG Live Score: राष्ट्रगान के लिए साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें मैदान पर उतर चुकी है। कुछ ही देर में लाइव एक्शन शुरू होगा।

11 Feb 2026, 10:46:56 AM IST SA vs AFG Live Score: 11 बजे शुरू होगा मैच SA vs AFG Live Score: साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबले का टॉस हो चुका है। मैच भारतीय समयानुसार 11 बजे शुरू होगा।

11 Feb 2026, 10:39:26 AM IST SA vs AFG Live Score: अफगानिस्तान ने जीता टॉस SA vs AFG Live Score: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी अफगानिस्तान (प्लेइंग XI): रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी

11 Feb 2026, 10:19:25 AM IST SA vs AFG Live Score: क्विंटन डी कॉक के पास इतिहास रचने का मौका SA vs AFG Live Score: क्विंटन डी कॉक 3000 T20I रन तक पहुंचने वाले पहले साउथ अफ्रीका बैट्समैन बनने से 61 रन दूर हैं।

11 Feb 2026, 10:07:12 AM IST SA vs AFG Live Score: साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान हेड टू हेड SA vs AFG Live Score: साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान हेड टू हेड की बात करें तो आज तक टी20 में अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाया है। दोनों के बीच अभी तक तीन मैच खेले गए हैं और तीनों बार अफ्रीकी टीम ने जीत दर्ज की है। साउथ अफ्रीका ने आखिरी बार अफगानिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हराया था।