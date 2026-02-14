SA ने बनाया T-20 विश्व कप में पावर-प्ले का 6वां सबसे बड़ा स्कोर, टॉप-5 में भारत सहित ये देश
दक्षिण अफ्रीका ने पावरप्ले में बल्लेबाजी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोटियाज बल्लेबाजों ने शुरुआती छह ओवरों में केवल एक विकेट खोकर रिकॉर्ड 83 रन बटोरे। यह स्कोर अब टी20 विश्व कप इतिहास का छठा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर बन गया है।
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में प्रोटियाज टीम ने कीवी टीम को खेल के हर विभाग में पीछे छोड़ दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 175/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। मार्को यान्सेन ने अपनी घातक गेंदबाजी से चार विकेट लेकर न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी और उन्हें बड़े स्कोर से रोका। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने कप्तान एडेन मार्करम की नाबाद 86 रनों की आक्रामक पारी से एक आसान जीत दर्ज की। डेविड मिलर ने अंत में एक शानदार छक्का लगाकर केवल 17.1 ओवर में ही अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया।
इस मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने पावरप्ले में बल्लेबाजी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोटियाज बल्लेबाजों ने शुरुआती छह ओवरों में केवल एक विकेट खोकर रिकॉर्ड 83 रन बटोरे। यह स्कोर अब टी20 विश्व कप इतिहास का छठा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर बन गया है। इस सूची में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज का नाम है जिसने 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 92/1 रन बनाए थे। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड की टीम का कब्जा है जिसने 2016 के विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 89/3 का स्कोर किया था। तीसरे नंबर पर भारत का स्कोर आता है जिसने इसी साल 2026 में नामीबिया के खिलाफ पावरप्ले में 86/1 रन जोड़े हैं।
पावरप्ले के अन्य ऐतिहासिक स्कोर्स में चौथे और पांचवें स्थान पर भी रिकॉर्ड बराबरी पर मौजूद हैं। वेस्टइंडीज ने साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिना किसी नुकसान के 83 रन बनाए थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 2016 के टूर्नामेंट में इंग्लैंड के विरुद्ध भी बिना विकेट खोए 83 रन का स्कोर खड़ा किया था। आज के मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया गया 83/1 का स्कोर अब इस विशिष्ट फेहरिस्त में छठे स्थान पर शामिल हो गया है। एडेन मार्करम ने मैच के बाद कहा कि पावरप्ले का सही इस्तेमाल करना खेल के नतीजे को प्रभावित करने वाला मुख्य फैक्टर रहा। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने स्वीकार किया कि पावरप्ले में विकेट न ले पाना उनकी टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ।
टी20 विश्व कप इतिहास में पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टॉप टीमें
1. वेस्टइंडीज: 92/1 (बनाम अफगानिस्तान, ग्रोस आइलेट, 2024)
2. इंग्लैंड: 89/3 (बनाम दक्षिण अफ्रीका, वानखेड़े, 2016)
3. भारत: 86/1 (बनाम नामीबिया, दिल्ली, 2026)
4. वेस्टइंडीज: 83/0 (बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल, 2009)
5. दक्षिण अफ्रीका: 83/0 (बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े, 2016)
6. दक्षिण अफ्रीका 83/1 (बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।