वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी की असली वजह कोच ने बताई, बोले- वह इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार लेकिन…

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का आयरलैंड दौरे पर हर किसी को इंतजार था, मगर श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की जोड़ी ने उन्हें मौका नहीं दिया। अब कोच ने सीरीज 0-2 से हारने के बाद उनके डेब्यू में हो रही देरी की असली वजह बताई है।

वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड दौरे पर मौका क्यों नहीं मिला? क्रिकेट के गलियारों में इस समय यह सबसे बड़ा सवाल है। भारत आयरलैंड के खिलाफ दोनों टी20 में अपनी वर्ल्ड कप विनिंग टीम लेकर उतरा, मगर इसके बावजूद उन्हें सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। आयरलैंड जैसी छोटी टीम से इस कदर हारना शर्मसार कर देने वाला है। क्रिकेट एक्सपर्ट का कहना है कि टीम इंडिया हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती है, कई कप्तान और खिलाड़ी इस वजह से टीम से ड्रॉप किए जाते हैं तो अब वैभव सूर्यवंशी के मामले में उन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया?

इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में हो रही देरी के पीछे का असली कारण बताया है। उन्होंने साथ ही कहा कि 15 साल के वैभव को डेब्यू से पहले उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे टीम के अन्य खिलाड़ी गुजरे हैं।

'वैभव सूर्यवंशी तैयार लेकिन…' डोएशे ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ''वह (सूर्यवंशी) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन संजू सैमसन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन महीने पहले हमें विश्व कप जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया था।''

उन्होंने कहा, ''सैमसन ने आईपीएल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया तथा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बनाए रखना और उन्हें यह संदेश देना महत्वपूर्ण है कि हम खिलाड़ियों को टीम में लंबी अवधि तक मौका देना चाहते हैं।''

डोएशे ने कहा, ''हम सभी वैभव को खेलते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उन्हें भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनकी काबिलियत पर किसी को कोई संदेह नहीं है।''

संजू सैमसन का फ्लॉप शो आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी के साथ ही गया। अभिषेक शर्मा ने दूसरे टी20 में गोल्डन डक पर आउट होने से पहले 49 रनों की धुआंधार पारी खेली थी।

मगर सैमसन तो दोनों मुकाबलों में फेल हुए। बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 में उन्होंने 4 गेंदों पर 5 रन बनाए, वहीं दूसरे मुकाबले में वह भी गोल्ड डक पर आउट हुए।