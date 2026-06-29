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वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी की असली वजह कोच ने बताई, बोले- वह इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार लेकिन…

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का आयरलैंड दौरे पर हर किसी को इंतजार था, मगर श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की जोड़ी ने उन्हें मौका नहीं दिया। अब कोच ने सीरीज 0-2 से हारने के बाद उनके डेब्यू में हो रही देरी की असली वजह बताई है।

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी की असली वजह कोच ने बताई, बोले- वह इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार लेकिन…

वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड दौरे पर मौका क्यों नहीं मिला? क्रिकेट के गलियारों में इस समय यह सबसे बड़ा सवाल है। भारत आयरलैंड के खिलाफ दोनों टी20 में अपनी वर्ल्ड कप विनिंग टीम लेकर उतरा, मगर इसके बावजूद उन्हें सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। आयरलैंड जैसी छोटी टीम से इस कदर हारना शर्मसार कर देने वाला है। क्रिकेट एक्सपर्ट का कहना है कि टीम इंडिया हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती है, कई कप्तान और खिलाड़ी इस वजह से टीम से ड्रॉप किए जाते हैं तो अब वैभव सूर्यवंशी के मामले में उन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया?

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इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में हो रही देरी के पीछे का असली कारण बताया है। उन्होंने साथ ही कहा कि 15 साल के वैभव को डेब्यू से पहले उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे टीम के अन्य खिलाड़ी गुजरे हैं।

'वैभव सूर्यवंशी तैयार लेकिन…'

डोएशे ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ''वह (सूर्यवंशी) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन संजू सैमसन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन महीने पहले हमें विश्व कप जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया था।''

उन्होंने कहा, ''सैमसन ने आईपीएल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया तथा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बनाए रखना और उन्हें यह संदेश देना महत्वपूर्ण है कि हम खिलाड़ियों को टीम में लंबी अवधि तक मौका देना चाहते हैं।''

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डोएशे ने कहा, ''हम सभी वैभव को खेलते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उन्हें भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनकी काबिलियत पर किसी को कोई संदेह नहीं है।''

संजू सैमसन का फ्लॉप शो

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी के साथ ही गया। अभिषेक शर्मा ने दूसरे टी20 में गोल्डन डक पर आउट होने से पहले 49 रनों की धुआंधार पारी खेली थी।

मगर सैमसन तो दोनों मुकाबलों में फेल हुए। बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 में उन्होंने 4 गेंदों पर 5 रन बनाए, वहीं दूसरे मुकाबले में वह भी गोल्ड डक पर आउट हुए।

वैभव सूर्यवंशी को क्या इंग्लैंड दौरे पर मिलेगा मौका?

भारत को आयरलैंड के शर्मनाक दौरे के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से 5 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है। अब देखना होगा कि क्या इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है या नहीं। या फिर वैभव वहां भी बेंच गर्म करते रह जाएंगे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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