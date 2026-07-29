कल छोड़ा टीम इंडिया का साथ और आज मिल गई नई जॉब; असिस्टेंट कोच की आ गईं मौज, KKR से मिला ऑफर
कल टीम इंडिया का साथ रेयान टेन डोशेट ने छोड़ा था। वे टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच थे, लेकिन अब अगले ही दिन उन्हें नई जॉब मिल गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर फैमिली में उन्हें फिर में शामिल कर लिया गया है।
रेयान टेन डोशेट ने कल यानी मंगलवार 28 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच पद से इस्तीफा दिया था। इसके अगले ही दिन उन्हें फिर से एक बड़ी जॉब मिल गई। रेयान टेन डोशेट फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर फैमिली से जुड़ गए हैं। नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स ने रेयान टेन डोशेट को क्रिकेट स्ट्रेटजी हेड बनाया है। वे आईपीएल के अलावा केकेआर की अन्य सिस्टर फ्रेंचाइजियों के साथ भी काम करेंगे। टीम इंडिया का साथ छोड़ने के एक दिन बाद ही उन्हें नई जॉब मिल चुकी है।
नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स ने बताया है कि वे केकेआर फैमिली में ग्लोबल फ्रेंचाइजी में क्रिकेट स्ट्रेटेजी, टैलेंट एक्विजिशन और डेवलपमेंट की देखरेख करेंगे। अपने नई भी भूमिका में उन्हें नाइट राइडर्स नेटवर्क में स्काउटिंग, प्लेयर रिक्रूटमेंट, स्क्वॉड प्लानिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की जिम्मेदारी निभानी होगी। वे सभी नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी में एक जैसी क्रिकेटिंग फिलॉसफी और अप्रोच बनाने में मदद करने के लिए कोचिंग टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे। अपनी इसी नई भूमिका के हिस्से के तौर पर, वे CPL में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, ILT20 में अबू धाबी नाइट राइडर्स और MLC में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के असिस्टेंट कोच के तौर पर भी काम करेंगे।
केकेआर की ओर से आया बयान
नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के CEO वेंकी मैसूर ने इस बारे में कहा “हमें टेंडो (रेयान टेन डोशेट) का नाइट राइडर्स परिवार में फिर से स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारी फिलॉसफी की उनकी गहरी समझ, फ्रेंचाइजी और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके अनुभव के साथ मिलकर, उन्हें इस रोल के लिए एकदम सही बनाती है। वह नाइट राइडर्स इकोसिस्टम में ग्रोथ के अगले फेज को आकार देने में मदद करेंगे।” हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि वह आईपीएल में केकेआर में किस भूमिका में होंगे।
अपने अपॉइंटमेंट पर डोशेट ने कहा, “मैं इस रोल में नाइट राइडर्स के साथ वापस आकर बहुत एक्साइटेड हूं। यह हमारी ग्लोबल फ्रेंचाइजी की कोचिंग और एनालिटिक्स टीमों के साथ काम करने का एक यूनिक मौका है, ताकि हमारे स्काउटिंग/प्लेयर डेवलपमेंट सिस्टम को मजबूत किया जा सके और एक लॉन्ग-टर्म क्रिकेट स्ट्रेटेजी बनाई जा सके।” टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच बनने से पहले भी वह केकेआर फैमिली का हिस्सा था। 2011 में वह बतौर खिलाड़ी केकेआर से जुड़े थे। वहीं, 2022 में वह कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बने थे, जहां 2024 में टीम चैंपियन बनी थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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