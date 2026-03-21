ये हैं रवांडा की सचिन तेंदुलकर…15 साल की उम्र में डेब्यू, पहले ही मैच में शतक जड़ बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड
आज हम आपको वुमेंस क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए।
जब भी कोई खिलाड़ी कम उम्र में डेब्यू करता है तो भारतीय फैंस को अकसर सचिन तेंदुलकर की ही याद आती है। आज हम आपको वुमेंस क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। बता दें, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मात्र 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था, उस समय किसी को नहीं पता था कि उनका यह करियर कितना लंबा चलने वाला है, लेकिन वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाल। सचिन ने अपने करियर का अंत 200 टेस्ट, दोनों फॉर्मेट टेस्ट और वनडे में सर्वाधिक रन, इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक और ना जाने कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ किया।
रवांडा की बैटर फैनी उटागुशिमानिंदे ने मात्र 15 साल की उम्र में डेब्यू कर दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उटागुशिमानिंदे ने शुक्रवार को सबसे कम उम्र में T20I शतक जड़ इतिहास रच दिया है। उन्होंने लागोस के तफावा बालेवा स्क्वायर क्रिकेट ओवल में नाइजीरिया इनविटेशनल महिला T20I टूर्नामेंट में घाना के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की।
महज 15 साल और 223 दिन की उम्र में, उटागुशिमानिंदे ने युगांडा की प्रोस्कोविया अलाको का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अलाको ने 2019 में किगाली में माली के खिलाफ 16 साल और 233 दिन की उम्र में 116 रन बनाए थे। उटागुशिमानिंदे ने 65 गेंदों में 111 रन बनाए, जिसमें 17 चौके शामिल थे।
पुरुष क्रिकेट में, सबसे कम उम्र में T20I शतक बनाने का रिकॉर्ड फ्रांस के गुस्ताव मैककॉन के नाम है, जिन्होंने 2022 में स्विट्जरलैंड के खिलाफ 18 साल और 280 दिन की उम्र में शतक बनाया था।
उटागुशिमानिंदे महिला T20I इतिहास की पहली ऐसी खिलाड़ी भी बन गईं हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही शतक बनाया; इसके साथ ही उन्होंने महिला T20I डेब्यू पर सर्वाधिक स्कोर बनाने का कैरेन रोल्टन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिन्होंने 2005 में टांटन में इंग्लैंड के खिलाफ 96 रन (नाबाद) बनाए थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें