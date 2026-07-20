भारतीय टीम से बाहर ऋतुराज गायकवाड़ को मिला रिवार्ड, इस टीम के बने कप्तान
भारत और महाराष्ट्र के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को 23 अगस्त से बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए पश्चिम क्षेत्र का कप्तान नियुक्त किया गया है जबकि शम्श मुलानी उप कप्तान होंगे।
भारत और महाराष्ट्र के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को 23 अगस्त से बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए पश्चिम क्षेत्र का कप्तान नियुक्त किया गया है जबकि शम्श मुलानी उप कप्तान होंगे।
मुंबई के मुख्य चयनकर्ता राजेश पवार की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सोमवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल दो में पश्चिम क्षेत्र का मुकाबला 23 से 26 अगस्त के बीच उत्तर क्षेत्र से होगा। दलीप ट्रॉफी में कुल पांच मैच खेले जाएंगे। इनमें फाइनल भी शामिल है जो छह से 10 सितंबर तक खेला जाएगा। पृथ्वी साव भी पश्चिम क्षेत्र की टीम में शामिल हैं, जो पिछले साल मुंबई से महाराष्ट्र चले गए थे। सरफराज खान और मुशीर खान को भी टीम में जगह दी गई है।
टीम इस प्रकार है:
रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान, महाराष्ट्र), शम्स मुलानी (उपकप्तान, मुंबई), पृथ्वी साव (महाराष्ट्र), हार्विक देसाई (विकेटकीपर, सौराष्ट्र), उर्विल पटेल (विकेटकीपर, गुजरात), शिवालिक शर्मा (बड़ौदा), मुशीर खान (मुंबई), सरफराज खान (मुंबई), जयमीत पटेल (गुजरात), सिद्धार्थ देसाई (गुजरात), तनुष कोटियन (मुंबई), तुषार देशपांडे (मुंबई), शार्दुल ठाकुर (मुंबई), अतीत सेठ (बड़ौदा), मुकेश चौधरी (महाराष्ट्र)।
टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऋतुराज गायकवाड़
बता दें कि ऋतुराज गायकवाड लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए ना तो उन्हें टी-20 टीम में शामिल किया गया और ना ही वनडे सीरीज में शामिल किया गया। हालांकि, लिस्ट ए क्रिकेट में इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेले गए ट्राई नेशन सीरीज में उन्हें जगह दी गई थी। वहां रुतुराज ने अच्छा प्रदर्शन किया था। घरेलू क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अपनी टीम के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। रुतुराज गायकवाड़ भारत के लिए दो फॉर्मेट में खेल चुके हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अब तक शिरकत नहीं की है। उनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए कुल 9 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 8 पारियों में 228 रन बनाए हैं। उन्होंने भारत के लिए कुल 23 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 20 पारियों में 39.56 की औसत से 633 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से चार अर्धशतक और 1 शतक जड़ा है। ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे क्रिकेट में 1 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान भारतीय टीम के लिए जगह डिजर्व करते हैं ऐसा कई क्रिकेट पंडित भी कह चुके हैं। प्रशंसक भी ऐसी बातें करते हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।