रणजी ट्रॉफी में गरजा ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोका एक और शतक
ऋतुराज गायकवाड़ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक और कमाल का शतक ठोका है। रणजी ट्रॉफी के मैच में महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए झारखंड के खिलाफ उन्होंने दमदार शतक जड़ा, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका 10वां शतक है।
ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 के मुकाबले में हल्ला बोला और एक दमदार शतक उन्होंने अपनी टीम के लिए जड़ दिया। ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र के लिए पिछले रणजी मैच में नहीं खेले थे, क्योंकि वे इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लिस्ट ए मैच खेल रहे थे। हालांकि, दूसरे ही मैच में उन्होंने वापसी की और एक दमदार शतक झारखंड के खिलाफ ठोक दिया। वे इस मुकाबले में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और टीम को अच्छी शुरुआत भी मिल गई थी, जिसे उन्हें अंकित बावने के साथ आगे बढ़ाना था।
दाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का 10वां शतक ठोका है। इसके लिए उन्होंने 169 गेंदों का सामना किया। 6 चौके और एक छक्का अपनी इस शतकीय पारी में गायकवाड़ ने जड़ा। इस पारी के दौरान बेहद शांत नजर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि वे वनडे टीम में चुने जा चुके हैं और आगे टेस्ट टीम में अगर जगह बनेगी तो परफॉर्मेंस के दम पर बनेगी। न्यूजीलैंड जाने से पहले वह रणजी ट्रॉफी में खेलकर अपने खेल को और भी धार दे रहे हैं। आखिरी दो मैचों में तो उन्हें मौका मिलने की पूरी उम्मीद वनडे सीरीज के दौरान है।
ऋतुराज गायकवाड़ व्हाइट बॉल क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। यहां तक कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी वे ज्यादातर समय शीर्ष क्रम में ही नजर आते हैं, लेकिन इस मैच में वे नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। इसके पीछे उनकी मंशा शायद यह है कि भारत की टेस्ट टीम में इस समय टॉप ऑर्डर में किसी के लिए जगह नहीं है। अगर किसी के लिए मौका है तो वह नंबर 6 और 7 पर है, जहां कई बार आप ऑलराउंडर के साथ जाते हैं तो कई बार आपको प्रोपर बैटर चाहिए होता है। ऐसे में गायकवाड़ का निशाना वह स्पॉट है।
इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की टीम की कप्तानी कर रहे पृथ्वी शॉ भी ओपनर से नंबर 6 पर इस मैच में दिखे। हालांकि, वे कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन इस तरह से खुद को डिमोट करना बताता है कि उन्हें भी पता है कि इस समय भारत के टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है। पहले से ही खिलाड़ी सेटल हैं और जो इस समय दावेदार हैं, वह भी अच्छी लय में हैं। हालांकि, शॉ ने पिछले मैच में पारी की शुरुआत की थी। एक पारी में 70 रन भी बनाए थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस मैच में वे मध्य क्रम में खेलते नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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