रुतुराज गायकवाड़ के बल्ले ने बोला हल्ला, दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में खेली विशाल पारी

रुतुराज गायकवाड़ के बल्ले ने दिलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में हल्ला बोला। वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए उन्होंने सेंट्रल जोन के खिलाफ एक विशाल पारी खेली और टीम की मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 04:45 PM
Duleep Trophy 2025 के सेमीफाइनल मैच में वेस्ट जोन की टीम मुश्किल में थी, क्योंकि 10 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। इसके बाद मोर्चा रुतुराज गायकवाड़ ने संभाला। हालांकि, दूसरे छोर से उनको उतना साथ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले तो अर्धशतक, फिर शतक और फिर 150 रन पूरे किए। इसके बाद वे 184 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन इस विशाल पारी ने उनकी टीम को सेंट्रल जोन के खिलाफ मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया, क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाएगी।

नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे रुतुराज गायकवाड़ ने 206 गेंदों में 25 चौके और एक छक्के की मदद से 184 रनों की पारी खेली। नंबर 6 तक कोई भी बल्लेबाज 40 रन भी नहीं बना पाया था। 39 रन आर्या देसाई ने बनाए थे, जबकि 25 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए थे। बाद में रुतुराज गायकवाड़ का साथ तनुष कोटियान ने दिया, जिन्होंने अर्धशतक पूरा किया और खबर लिखे जाने तक आगे भी बल्लेबाजी कर रहे थे। रुतुराज गायकवाड़ ने सेंट्रल जोन के दमदार बॉलिंग अटैक के खिलाफ ये रन बनाए हैं, जो दर्शाता है कि वे रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार हैं।

रुतुराज गायकवाड़ ने खलील अहमद के एक ही ओवर में चार चौके और एक छक्का लगाया, जबकि सारांश जैन के खिलाफ 58 गेंदों में 55, हर्ष दुबे के खिलाफ 75 गेंदों में 48, खलील के खिलाफ 24 गेंदों में 37 रन, यश ठाकुर के खिलाफ 24 गेंदों में 25 रन और दीपक चाहर के खिलाफ 24 गेंदों में 22 रन बनाए। सारांश जैन ने उनका विकेट चटकाया, जब वे उपेंद्र यादव के हाथों कैच आउट हुए। बता दें कि पिछले कुछ महीने रुतुराज गायकवाड़ के लिए एक उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। वे आईपीएल से बाहर हो गए थे, जबकि इंडिया ए के लिए उनको मौका नहीं मिला था। बाद में बुची बाबू टूर्नामेंट में शतक जड़ा और अब फिर से शतकीय पारी खेली।

