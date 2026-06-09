रुतुराज गायकवाड़ इस मामले में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज, विराट कोहली भी पीछे, सचिन का तो नाम ही नहीं
मौजूदा समय में रुतुराज गायकवाड लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे अधिक औसत रखने वाले दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं। उनके सामने ना तो विराट कोहली टिकते हैं और सचिन तेंदुलकर का तो नामोनिशान ही नहीं है।
श्रीलंका ए के खिलाफ भारतीय ए टीम की ओर से खेलते हुए रुतुराज गायकवाड़ ने शतकीय पारी खेली है। इस शानदार पारी के साथ उन्होंने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। रुतुराज गायकवाड लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे सफल भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं। लिस्ट ए क्रिकेट का मतलब घरेलू 40 से 60 ओवर के बीच के मैच और अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच जिसमें अंतरराष्ट्रीय ए टीमें भी शामिल होती हैं से है। मौजूदा समय में रुतुराज गायकवाड लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे अधिक औसत रखने वाले दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं। उनके सामने ना तो विराट कोहली टिकते हैं और सचिन तेंदुलकर का तो नामोनिशान ही नहीं है। दुनिया के अन्य दिग्गज बल्लेबाज भी लिस्ट में नहीं हैं।
लिस्ट ए में सर्वाधिक औसत वाले टॉप-5 बैटर, रुतुराज नंबर वन
रुतुराज ने आज की शतकीय पारी के साथ लिस्ट ए क्रिकेट में 100 मैचों की 96 पारियों में 59.32 की औसत के साथ 5161 रन बनाए हैं। गायकवाड की इस औसत के आगे कोई भी बल्लेबाज नहीं है। विराट कोहली इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 57.91 की औसत से लिस्ट ए क्रिकेट में बल्लेबाजी की है। विराट कोहली ने अपने लिस्ट ए करियर में 2006 से लेकर 2026 तक कुल 347 मैच खेले हैं, जिसकी 334 पारियों में 57.91 की औसत से 16447 रन बनाए हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक औसत वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर माइकल वेवेन का नाम है, जिन्होंने 1989 से 2006 के बीच में 427 मैचों की 385 परियों में 57.86 की औसत से कुल 15103 रन बनाए थे। इस सूची में चौथे नंबर इंग्लैंड के सैमुअल रॉबर्ट हैन का नाम है, जिन्होंने 2013 से 2023 के बीच कुल 64 मैचों की 62 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 57.76 की औसत से 3004 रन बनाए थे। सूची में पांचवें नंबर पर चेतेश्वर पुजारा हैं, जिन्होंने 130 मैचों की 127 पारियों में 57.01 की औसत के साथ कल 5759 रन बनाए हैं।
सर्वाधिक औसत वाले बल्लेबाजों के शतक
बता दे की रुतुराज गायकवाड़ ने अपने लिस्ट एक करियर में कुल 20 शतक और 19 अर्धशतक लगाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 220 नाबाद है। विराट कोहली ने अपने लिस्ट ए करियर में कुल 59 शतक और 86 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि माइकल वेवेन के बल्ले से 13 शतक और 116 अर्धशतक निकले हैं। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने 16 शतक और 34 अर्थशतक लगाए हैं, जबकि सैम हेन ने 10 शतक और 17 अर्धशतक जड़े हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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