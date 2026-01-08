ऋतुराज गायकवाड़ ने की VHT में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के रिकॉर्ड की बराबरी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया अपने नाम

संक्षेप: Ruturaj Gaikwad Century: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में ना चुने जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में शतक जड़ चयनकर्ताओं की नींद तोड़ी है। उन्होंने गोवा के खिलाफ शतक जड़ बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की है।

Ruturaj Gaikwad Century: स्टार भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से ड्रॉप होने के बाद लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के 7वें राउंड में उन्होंने गोवा के खिलाफ शतकीय पारी खेली। इस शतक के साथ वह विजय हजारे ट्रॉफी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, उन्होंने महाराष्ट्र के ही अंकित बावने की बराबरी की है। गोवा के खिलाफ गायकवाड़ बड़ी ही मुश्किल स्थिति में मैदान पर उतरे थे। मगर उन्होंने अपने इस शतक के दम पर महाराष्ट्र को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ऋतुराज गायकवाड़ गोवा के खिलाफ उस समय बैटिंग करने आए थे, जब महाराष्ट्र ने 2 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। जी हां, विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। महाराष्ट्री की आधी टीम 25 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई थी, वहीं 6ठा झटका उन्हें 52 के स्कोर पर लगा था।

इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने विकी ओस्टवल (53) के साथ शतकीय साझेदारी कर टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई। गायकवाड़ अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 131 गेंदों पर 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 134 रनों की पारी खेली। यह गायकवाड़ का विजय हजारे ट्रॉफी में 15वां शतक था। महाराष्ट्र ने गोवा के सामने 250 रनों का टारगेट रखा है।

विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की इस लिस्ट में देवदत्त पडिक्कल और मयंक अग्रवाल भी हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक शतक: 1) ऋतुराज गायकवाड़ - 15

2) अंकित बावने - 15

3) देवदत्त पडिक्कल - 13

4) मयंक अग्रवाल - 13